확 바뀐 태권도원 상설 공연...'태권비트 파이널' 공개

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 태권도진흥재단이 태권도원 상설 공연을 전면 개편하고 '2026 태권도원 상설 공연 - 태권비트 파이널'을 19일 공개했다.
내년 2월 말까지 운영되는 이번 공연은 창작 품새·격파·겨루기를 대결 방식으로 선보이고, 관객 호응도에 따라 승자를 가리는 심사 형태를 도입한 '관객 참여형 공연'으로 꾸며진다.
공연 규모도 크게 늘었다. 지난해까지 회당 20분이던 공연 시간을 올해는 40분 이상으로 두 배 이상 확대했으며, 100여 장 이상의 송판 격파와 함께 영상·음향 효과를 결합한 고품질 무대를 선보인다.
재단은 5월부터 성인 기준 관람료를 1만 원으로 책정해 유료화로 전환한다. 이에 맞춰 공연장 인근에 별도 휴식 공간을 마련하고, 공연장 복도에는 태권도원 관광 상품 판매 코너와 포토존을 설치해 공연 대기 시간에도 즐길 거리를 제공할 계획이다. 유료화 전인 4월까지는 시범 운영을 진행한다
김중헌 태권도진흥재단 이사장은 "태권도원 상설 공연은 태권도원을 찾는 내외국인들에게 큰 사랑을 받는 핵심 콘텐츠"라며 "공연 시간 확대 및 유료화 전환 등 운영 방식의 대폭적인 변화에 발맞춰 문화 상품으로 성장한 태권도를 그 가치에 걸맞은 공연이 되도록 운영하겠다"라고 말했다.
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