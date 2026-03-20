[오늘날씨] '춘분' 아침 쌀쌀·낮 포근…큰 일교차 주의

서울 아침 최저기온 2도·낮 최고기온 14도

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 절기상 춘분(春分)인 20일 서울 아침 최저기온이 2도, 낮 최고기온이 14도로 예상돼 큰 일교차에 주의해야겠다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 우리나라는 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받아 전국이 대체로 맑겠다. 전라도, 경남, 제주도는 일부 지역에 따라 흐리겠다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 12일 오후 서울의 낮 최고기온이 14도를 기록하는 등 포근한 날씨를 보인가운데, 서울 서초구 서울중앙지법에 산수유가 개화되어 성큼 다가온 봄을 전달하고 있다. 2026.03.12 yym58@newspim.com

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 2도 ▲인천 3도 ▲수원 0도 ▲춘천 -2도 ▲강릉 5도 ▲청주 0도 ▲대전 -1도 ▲전주 0도 ▲광주 2도 ▲대구 1도 ▲부산 6도 ▲울산 4도 ▲제주 6도다.

최고기온은 ▲서울 14도 ▲인천 11도 ▲수원 13도 ▲춘천 15도 ▲강릉 15도 ▲청주 15도 ▲대전 15도 ▲전주 14도 ▲광주 16도 ▲대구 17도 ▲부산 16도 ▲울산 16도 ▲제주 14도다.

에어코리아에 따르면 이날 초미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

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