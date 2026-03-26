(목요일·음력 2월8일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월26일(목요일·음력 2월8일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 힘든 여정이 시작되겠다.
72년생 : 힘들게 준비한 보람을 갖겠다.
84년생 : 준비한 만큼 결과가 있겠다.
96년생 : 인기도 얻고 돈도 벌겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 만족스러운 결과를 얻겠다.
73년생 : 시간과 발품만이 정답이겠다.
85년생 : 뜻대로 일을 성취하겠다.
97년생 : 돈이 많이 들어오겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 신바람 나는 일만 생기겠다.
74년생 : 걱정할 것이 하나도 없겠다.
86년생 : 하고 싶은 대로 하면 되겠다.
98년생 : 거침없이 자신의 뜻을 펼칠 수 있겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 꿈대로 이루어지겠다.
75년생 : 헌옷을 벗어던지고, 새 옷을 입겠다.
87년생 : 주변으로부터 도움을 받겠다.
99년생 : 다시없는 사랑이 찾아오겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 주변을 살펴보는 것이 좋겠다.
76년생 : 절망적인 일이 생기겠다.
88년생 : 횡재 운이 들어오겠다.
00년생 : 애로사항은 해결되고, 돈은 들어오겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 길은 험하고 비바람 몰아치겠다.
77년생 : 밀고 나가는 힘이 필요하겠다.
89년생 : 준비한 대로 밀고 가면 좋은 소식이 있겠다.
01년생 : 새로운 사랑을 만날 수 있겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 어둠은 가고 밝음만 있겠다.
78년생 : 하는 일마다 성공하겠다.
90년생 : 좋은 인연을 만나겠다.
02년생 : 마음을 단단하게 먹어야 하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 초심의 자세로 밀고 가야 좋겠다.
79년생 : 오는 사람 막지 않는 것이 좋겠다.
91년생 : 새로운 인연을 만나겠다.
03년생 : 지금부터 어려운 길로 들어설 수 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 곳간에 쌀이 가득하게 차겠다.
80년생 : 첫째도 말조심, 둘째도 말조심해야 하겠다.
92년생 : 더없이 좋은 기회가 오겠다,
04년생 : 다정한 사이가 되어 손잡고 걸어가겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 지갑 줍는 행운이 따르겠다.
81년생 : 다시 하면 결과가 좋겠다.
93년생 : 세상의 주인이 될 수 있겠다.
05년생 : 멀리서 꿈이 손짓하고 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 매우 만족스러운 결과가 있겠다.
82년생 : 믿음을 갖는 것이 중요하겠다.
94년생 : 우공이산 정신으로 걸어가야 하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 사업을 다시 일어나겠다.
83년생 : 좋은 기회가 찾아오겠다.
95년생 : 기회이니 손잡고 가는 것이 좋겠다.