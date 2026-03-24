(화요일·음력 2월6일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월24일(화요일·음력 2월6일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 옛이야기에 얽매이면 실수할 수 있겠다.
72년생 : 원하는 것을 얻을 수 있겠다.
84년생 : 지금 계획을 세우면 성사되겠다.
96년생 : 좋은 연인으로 발전하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 서로 기대 이상으로 호감을 사겠다.
73년생 : 예상외로 성과가 크겠다.
85년생 : 뜻한 대로 모든 것이 이루어지겠다.
97년생 : 다시 시작하는 기분으로 임해야 하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 명성대로 일이 몰려오겠다.
74년생 : 하고 싶은 일을 할 수 있는 기회이겠다.
86년생 : 모든 사람들로부터 신뢰를 받겠다.
98년생 : 노력만이 성공할 수 있겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 원하는 바를 얻겠다.
75년생 : 좋은 인연을 만나 새로운 인연을 쌓겠다.
87년생 : 어려운 상황이 기다리고 있겠다.
99년생 : 어렵던 일이 잘 풀려나가겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 곤란은 해결되고 무지개다리가 놓이겠다.
76년생 : 즐거운 일이 연거푸 생기겠다.
88년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
00년생 : 원하는 것을 얻고 싶으면 가진 것을 버려야 하겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 옛 연인을 만나겠다.
77년생 : 점점 더 어려운 수렁으로 빠지겠다.
89년생 : 비방하면 더 큰 비방이 올 수 있겠다.
01년생 : 집착하는 모습은 금물이겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 생각보다 문제가 어렵겠다.
78년생 : 하고 싶은 대로 행동하면 되겠다.
90년생 : 새로운 사랑이 시작되겠다.
02년생 : 할 말은 정확하게 하는 것이 좋겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 새로운 사업을 하면 성공하겠다.
79년생 : 어두운 조명에서 큰 것을 바라는 심보이겠다.
91년생 : 가까이 가는 것이 좋겠다.
03년생 : 다시 생각하고 또 생각하는 것이 좋겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 결과가 마음먹은 대로 나타나겠다.
80년생 : 사업 확장 운세가 매우 강하겠다.
92년생 : 모든 일이 순조롭게 추진되겠다.
04년생 : 둥실둥실 떠나는 사람이 있겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 뜻밖의 좋은 성과가 있겠다.
81년생 : 긍정적으로 바라보는 것이 좋겠다.
93년생 : 자신의 생각한 것이 현실이 되겠다.
05년생 : 귀가 가려운 일이 생길 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 말과 행동을 신중하게 해야 하겠다.
82년생 : 고집스럽게 밀고 나가는 것이 좋다.
94년생 : 좋은 사람을 만나 좋은 사랑을 하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 자신을 믿는 것이 중요하다.
83년생 : 양보하면 긍정으로 국면이 전화되겠다.
95년생 : 여기서 그만두고, 양보하는 것이 얻는 것이겠다.