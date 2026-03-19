한화생명, 퇴직연금 디폴트옵션 안정·중립투자형 상품 수익률 1위

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 한화생명은 19일 2025년 4분기 말 기준 퇴직연금 디폴트옵션(사전지정운용제도) 상품 중 중립투자형과 안정투자형 유형에서 전체 사업자 중 수익률 1위를 기록했다고 밝혔다.
금융감독원 통계에 따르면 2025년 말 기준 41개 금융회사가 총 319개의 디폴트옵션 상품을 판매하고 있다. 이중 '한화생명 디폴트옵션 중립투자형 BF1'은 3년 누적 수익률 53.93%로 중립투자형(중위험) 상품군에서 전체 1위를 차지했다. 또 다른 상품인 '중립투자형 TDF2'도 3년 수익률 47.23%로 3위에 올랐다.
해당 상품은 글로벌 주식과 글로벌 채권, 금·리츠 등 다양한 자산에 투자하는 ETF 기반 자산배분형 환노출 상품으로, 최근 금 가격 상승과 환율 상승에 따른 환차익 효과 등이 더해지며 우수한 성과를 기록했다.
저위험 상품군인 '안정투자형 BF1' 역시 1년 기준 수익률 16.27%로 전체 1위, 6개월 기준 9.30%로 2위에 올랐다. 단기 채권 중심 운용과 더불어 기업공개(IPO) 선별 참여, 차익거래 전략 등을 통해 추가 수익을 확보한 점이 성과로 이어졌다.
2025년 말 기준 디폴트옵션 적립금은 약 53조원, 지정 가입자 수는 734만명으로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 적립금은 33%, 가입자 수는 16% 증가한 규모다.
투자유형별 평균 연간 수익률은 ▲적극투자형 14.9% ▲중립투자형 10.8% ▲안정투자형 7.5% ▲안정형 2.6% 수준이며, 한화생명은 모든 유형에서 시장 평균을 상회하는 성과를 냈다.
한화생명 관계자는 "가입자의 수익률 개선이라는 디폴트옵션 도입 취지에 맞춰 고객에게 최적의 운용 성과를 제공하는 것이 목표"라며 "전문적인 상품 운용 역량과 장기적인 투자 관점을 바탕으로 고객의 안정적인 노후 자산 형성과 퇴직연금 시장 발전에 기여하겠다"고 말했다.
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