인태연 소진공 이사장, 충북 전통시장 찾아 "현장 중심 지원 강화"

청년 소상공인 간담회 통해 애로 청취
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 소상공인시장진흥공단은 인태연 이사장이 19일 충북 청주를 방문해 전통시장 내 K-푸드 해외 진출 소상공인을 격려하고 청년 소상공인들과 간담회를 개최했다고 밝혔다.
이날 인 이사장은 먼저 소진공 충북지역본부를 찾아 지역 현안과 주요 사업 추진 현황을 보고받았다. 이어 청주 육거리시장에 위치한 '육거리 소문난만두'를 방문해 매장과 전시·체험 공간을 둘러보고 현장 상황을 점검했다.
'육거리 소문난만두'는 전통 만두 제조기법을 기반으로 상품 경쟁력을 높여 고속도로 휴게소 입점과 해외 수출까지 이뤄낸 사례다. 해당 기업은 소진공의 '강한 소상공인 성장지원 사업'에 선정된 바 있다.
인 이사장은 현장에서 해외 수출 제품을 시식하며 브랜드 성장 과정과 현장 애로사항을 청취했다. 이후 청년 소상공인들과 간담회를 열고 지역 상권 활성화 방안과 현장 지원 정책 등에 대해 의견을 나눴다.
인 이사장은 "전통시장과 골목상권에서도 충분히 경쟁력 있는 브랜드가 성장하고 해외시장까지 진출할 수 있다"며 "혁신적인 아이디어를 가진 소상공인이 브랜드와 콘텐츠를 갖춘 '강한 소상공인'으로 성장할 수 있도록 현장 중심 지원을 더욱 강화하겠다"고 강조했다.
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