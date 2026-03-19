전북도·기보, 최대 30억원 보증 금융사다리 구축

기업당 5000만 원 사업화 자금 및 4억 규모 지원

창업 7년 이내 10개사 선정 및 전주기 성장체계 마련

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 기술보증기금과 협력해 소셜벤처 육성을 위한 금융지원 체계를 구축한다.

도는 19일 도청 중회의실에서 기술보증기금과 '전북 소셜벤처 성장·지원 업무협약'을 체결하고, 금융지원과 사업화 지원을 연계한 전주기 성장 지원에 나선다고 밝혔다.

전북 소셜벤처 성장·지원 업무협약[사진=전북자치도] 2026.03.19 lbs0964@newspim.com

이번 협약은 사회적 가치와 경제적 가치를 동시에 추구하는 소셜벤처의 자금 조달 어려움을 해소하고, 기술 기반 기업을 지역 성장동력으로 육성하기 위해 마련됐다.

지원은 기술보증기금의 보증과 도의 사업화 자금을 결합한 방식으로 추진된다. 기술보증기금은 기업당 최대 2억 원 규모의 임팩트 보증과 함께, 성장성이 높은 기업에는 최대 30억 원까지 보증 한도를 확대하는 스케일업 지원을 제공한다.

도는 이차전지, 농생명, 피지털AI 등 전략산업 분야 소셜벤처를 발굴해 기업당 최대 5000만 원의 사업화 자금을 지원하고, 교육·컨설팅·투자 연계 등 통합 지원 프로그램도 운영할 계획이다.

올해는 도비 4억 원 규모로 창업 7년 이내 기업 10개사를 선정해 단계별 성장 지원을 추진하고, IR 및 데모데이, TIPS 연계를 통해 민간 투자 유치 기반도 마련한다.

이번 협약은 '1:10:100 프로젝트' 실현을 뒷받침하는 성장 모델로 평가된다. 전북은 소셜벤처가 2019년 44개사에서 현재 149개사로 증가하는 등 성장세를 보이고 있으며, 일부 기업은 투자 유치와 TIPS 선정 성과를 거두고 있다.

도는 이를 기반으로 소셜벤처가 민간 투자와 기업공개까지 이어지는 성장 생태계를 구축해 나갈 방침이다.

이상창 기술보증기금 상임이사는 "전문 평가 시스템을 통해 유망 기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

김종훈 전북자치도 경제부지사는 "사회적 가치를 신용으로 전환하는 것이 핵심"이라며 "전북형 임팩트 기업 육성에 속도를 내겠다"고 밝혔다.

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