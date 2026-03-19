부산교육청, 기초학력 지원체계 강화…맞춤형 학습지원 확대

'기초학력 보장' 전략 심층 진단

학교·가정 협력 맞춤형 지원 체계

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 경계성 지능, 난독, 난산 등 학습에 어려움을 겪는 학생 조기 발견과 체계적 지원을 위해 다양한 정책을 추진한다고 19일 밝혔다.

시교육청은 이를 위해 '2026 부산기초학력지원센터 운영 계획'을 수립, 기초학력 보장 지원체계를 확대 운영한다.

'기초학력 보장 단디하자!' 전략을 바탕으로 다양한 진단검사 도구를 활용한 심층 진단을 실시한다.

부산시교육청이 경계성 지능, 난독, 난산 등 학습에 어려움을 겪는 학생을 조기에 발견하고 체계적으로 지원하기 위한 다양한 정책을 추진한다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

학생의 학습 특성을 정확하게 파악하고 맞춤형 지원 방안을 마련하기 위해 교사용 체크리스트와 함께 가정에서도 학생의 학습 상태를 확인할 수 있도록 '학부모용 경계선 지능 학생 선별 체크리스트'를 개발·보급했다.

가정과 학교가 함께 학생의 학습을 지원하는 체계를 강화한다.

'희망피움교사'를 운영해 학교 현장 중심의 맞춤형 지원을 확대한다. 희망피움교사는 학습지원대상 학생을 위해 학교를 직접 방문해 심층 진단과 1대1 학습 지원을 실시하고, 담임교사 및 학부모와 협력해 학생 개별 맞춤형 학습을 지원한다.

지역 전문기관과 협력해 심층 진단과 전문적 지원 체제를 구축해 학생들이 학교 밖에서도 필요한 지원을 받을 수 있도록 할 계획이다.

시교육청은 학생 지원과 함께 교사와 학부모를 대상으로 한 연수도 운영해 난독, 난산, 경계선 지능 학생에 대한 이해를 높이고 학교와 가정이 연계해 지도할 수 있도록 협력적·통합적 지원을 강화할 예정이다.

김석준 교육감은 "학습에 어려움을 겪는 학생을 조기에 발견하고 전문적으로 지원하는 체계를 지속적으로 구축해 모든 학생이 기초학력을 갖출 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com