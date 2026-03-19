식품업계 가격 인하 확산…오리온도 과자 가격 낮춘다

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오리온이 정부의 물가 안정 정책에 동참하기 위해 일부 제품 가격을 인하한다.
19일 오리온은 4월 출고분부터 배배, 바이오캔디, 오리온웨하스 등 3개 제품의 가격을 평균 5.5% 인하한다고 밝혔다. 이번 가격 조정은 소비자 체감 물가 부담을 완화하기 위한 조치다.
제품별로 보면 '배배'는 1500원에서 1400원으로 6.7% 인하되며, '바이오캔디'는 2000원에서 1900원으로 5.0% 낮아진다. '오리온웨하스'는 4200원에서 4000원으로 4.8% 인하된다. 인하 가격은 편의점 판매가 기준이며, 4월부터 순차 적용될 예정이다.
이번 가격 인하는 최근 라면과 빵, 아이스크림 등 주요 먹거리 가격 인하 흐름과 맞물려 식품업계 전반으로 확산되는 모습이다. 업계에서는 원가 부담 완화와 함께 정부의 물가 안정 정책에 대한 대응 차원으로 해석하고 있다.
오리온 관계자는 "물가 안정 기조에 동참하고 소비자 부담을 덜기 위해 가격 인하를 결정했다"고 밝혔다.
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