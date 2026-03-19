"전통문화 청년 창업기업 육성"…문체부, 총 31개사 최대 1억500만원 지원

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한국공예·디자인문화진흥원과 함께 19일부터 4월 16일까지 '2026 오늘전통 창업기업 지원사업' 참여 기업을 모집한다. 이번 공모에서는 청년 초기창업기업 14개사와 창업 도약기업 17개사 등 총 31개 기업을 선정해 창업 단계에 맞는 사업화 자금과 보육 프로그램을 지원한다.
2020년부터 추진된 '오늘전통 창업기업 지원사업'은 한국 고유의 전통문화를 현대적 감각과 창의적 아이디어로 재해석해 경쟁력 있는 상품과 서비스를 개발하는 창업기업을 육성하는 사업이다. 특히 청년 창업가의 도전을 집중 지원하며, 현재까지 초기창업기업과 도약기업을 합해 총 170여 개 전통문화 분야 창업기업을 발굴·육성했다. 사업 참여 이전 대비 매출이 3배 이상 증가하는 등 성과도 나오고 있다.
◆ 초기창업기업 최대 3년·1억500만 원, 도약기업 최대 2년·1억 원
'청년 초기창업기업' 지원사업은 전통문화 분야 업력 3년 이하 창업기업 대표자를 대상으로 하며, 공고일 기준 만 39세 이하(기술창업의 경우 만 49세 이하)라면 신청할 수 있다. 선정된 14개 기업은 창업기획자(액셀러레이터)의 맞춤형 보육과 함께 매년 평균 3500만 원의 사업화 자금을 최대 3년간 총 1억 500만원까지 받는다.
'창업 도약기업' 지원사업은 업력 3년 초과 7년 이하 기업이 대상이다. 선정된 17개 기업에는 연 5000만 원의 사업화 자금을 최대 2년간 총 1억 원까지 지원한다. 국내 판로 개척과 투자 유치, 브랜딩 고도화를 위한 보육 프로그램과 유통·투자 상담회 등 다양한 사업 연계 기회도 함께 제공된다. 희망 기업은 공진원 누리집에서 공모 개요와 신청 방법을 확인한 뒤 4월 6일부터 16일까지 접수하면 된다.
이정미 문체부 문화정책관은 "전통문화의 고유한 매력이 청년의 창의성과 만나 새로운 시장을 만들어내고 있다"며 "문체부는 전통문화기업이 생산한 상품이 경쟁력을 갖추고 국내외에서 널리 소비되어 한국 전통문화의 위상을 강화하고 'K-컬처' 영역을 더욱 확장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
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