다온케어, 인천광역시장애인단체총연합회와 MOU… 장애인 이동 지원 협력

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = ㈜다온티앤티의 브랜드 다온케어가 사단법인 인천광역시장애인단체총연합회와 장애인 등 교통약자의 이동 편의 증진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 지난 10일 진행된 이번 협약은 인천 지역 장애인의 이동권 보장과 관련 서비스 확대를 위해 양 기관이 유기적으로 협력하는 것을 골자로 한다.
이번 협약은 다온티앤티의 특장차 제작 기술과 인천 지역 장애인 단체의 현장 의견을 연계해 실제 이용자의 수요를 반영한 이동 지원 환경을 마련하기 위해 추진됐다. 양 기관은 협약에 따라 장애인 특장차 및 이동 지원 솔루션의 보급 확대, 모빌리티 기술 정보와 사용자 의견 공유, 장애 인식 개선과 이동권 보장을 위한 공동 활동 등을 진행할 예정이다. 특히 다온티앤티는 연합회를 통해 수렴된 사용자 의견을 차량 설계와 제작 과정에 반영하여 이용 특성에 적합한 차량 개발에 활용할 방침이다.
다온케어는 ㈜다온티앤티 산하 브랜드로 10년 이상의 특장차 제작 경험을 바탕으로 장애인 복지 차량을 제작해 왔다. 현재 레이슬로프를 비롯해 카니발 회전시트, 스타리아 슬로프, 탑퍼 등 교통약자를 위한 다양한 이동 지원 차량을 제작하여 공급하고 있다. 이번 협력을 통해 기관 인프라를 활용한 맞춤형 이동 서비스 제공 등 협력 분야를 다각화할 계획이다.
다온티앤티 관계자는 "이번 협약을 통해 인천 지역 장애인의 실제 이동 환경을 반영한 지원 체계를 마련하는 데 주력할 것"이라며 "현장에서 수집된 의견을 바탕으로 이동 편의 향상에 실질적인 도움이 되는 기술적 협력을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.
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