BTS 컴백 앞두고 '붉은 조명' 논란…하이브 "정치적 해석 말아주시길"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 방탄소년단의 컴백을 앞두고 서울 주요 랜드마크가 붉은빛으로 물들면서 정치색 논란이 제기되자, 하이브 측이 해명에 나섰다.
하이브는 18일 "광화문광장 공연의 붉은색은 '아리랑' 앨범의 키 컬러를 적용한 것"이라며 "서울시도 하이브의 요청에 따라 붉은색을 활용하고 있다"고 밝혔다. 이어 "대중문화 행사를 과도하게 정치적으로 해석하지 말아달라"고 당부했다.
서울특별시는 오는 21일 광화문광장에서 열리는 방탄소년단의 컴백 공연을 기념해 남산서울타워, 롯데월드타워, 청계천, 세빛섬, 서울식물원, 가양대교, 월드컵대교 등 주요 랜드마크 15곳에 축하 조명을 점등할 예정이다. 이번 조명은 방탄소년단의 상징색인 보라색이 아닌 붉은색으로 설정됐다.
이를 두고 일각에서는 특정 정당을 연상시킨다는 이유로 정치적 의도가 있는 것 아니냐는 해석이 제기됐다. 팬들 역시 "방탄소년단은 보라색"이라며 의문을 표했으나, 소속사 측은 앨범 콘셉트에 따른 색상 선택임을 분명히 했다.
한편 방탄소년단은 20일 오후 1시 정규 5집 '아리랑'을 발매한다. 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡은 이번 앨범은 그룹의 정체성과 보편적인 감정을 담아낼 예정이다. 이어 21일 오후 8시 광화문광장에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 개최하며, 공연은 넷플릭스를 통해 단독 생중계된다.
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