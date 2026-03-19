中东危机冲击能源安全 韩国拟重启车辆单双号限行

纽斯频通讯社世宗3月19日电 中东动荡局势长期化导致原油供应吃紧逐渐成为现实，韩国政府正讨论实施车辆单双号限行等高强度需求抑制措施。

图为3月5日，位于韩国首尔一处加油站，市民正在给汽车加油。【图片=纽斯频通讯社】

尤其是随着政府将资源安全危机预警由"关注"上调至"注意"级别，因此有声音指出，若中东局势持续恶化，可能启动全国范围的车辆限行制度。

据政府19日消息，目前原油资源安全危机预警处于"注意"级别。资源安全危机预警分为四个等级，1级为"关注"、2级为"注意"、3级为"警戒"、4级为"严重"。

政府认为，中东主要产油国生产受阻及霍尔木兹海峡被封锁已构成实际供需威胁。美以对伊朗采取军事行动后，布伦特原油价格上涨约40%，波动显著扩大。在此背景下，全国范围实施车辆单双号限行的可能性也在增大。

政府高层人士表示："资源安全危机预警升至注意等级后，实施车辆单双号限行等的可能性大增。我们正研讨多种方案，包括公共部门先行实施、向民间建议、或全面实施等。"

车辆运行限制的法律依据是《能源利用合理化法》第7条、第8条。根据该法，当能源供需发生或可能发生重大风险时，政府可对包括车辆在内的能源消耗设备下达使用限制令。公共机构则根据另行规定，有义务实施乘用车尾号限行。

过去油价飙升期，韩国也曾有过车辆限号出行先例。1970年代石油危机时，曾全面禁止8缸以上高档乘用车及公休日车辆运行。1991年海湾战争时，全国范围实施约两个月的"单双号限行"，但包含民间在内的强制性措施，实际上仅此一例。

2006年高油价时期引入公共机构车辆尾号限行制度。1995年圣水大桥坍塌事件及1997年国际活动期间，也曾为缓解交通拥堵实施过临时限行。

此前，韩国总统李在明已指示研讨引入车辆单双号或单双号限行，要求加强节能对策。政府在实施油价上限制的同时，也在加强市场监管，且不排除本月起实施车辆单双号限行。

不过，单双号限行将不可避免地造成国民不便和经济活动萎缩，因此是否实际引入及适用范围，预计将综合考虑中东局势及舆论后再做决定。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社