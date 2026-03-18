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국힘 경기도당 공관위, 경선지역·경선방식 1차 발표

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당원선거인단·일반 비율 5:5...양주·과천·의왕·하남·여주·이천
안성, 1차 경선 7:3 후 1·2위 결선 5:5
양평, 단체장 외 예비경선 7:3 후 결선 5:5

[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)는 18일 오후 제5차 회의에서 경선 선거구 및 대상 선정결과를 발표했다.

국민의힘CI.[사진=국민의힘]

공관위는 지난 16일부터 경기도 18개 기초단체장 선거에 도전한 신청자 55명에 대한 서류 및 면접 심사를 마치고 광명시, 동두천시, 오산시, 군포시, 포천시를 단수 추천했다.

이날 양주시, 과천시, 의왕시, 하남시, 여주시, 이천시, 안성시, 양평군 등 8개 시·군에 대해 경선 후보와 경선방식을 결정해 발표했다.

이 외 선거구는 추가 심사를 통해 방침을 정할 예정이며 광역의원 면접심사를 이어갈 예정이라고 밝혔다.

공관위는 경선을 오는 4월 초쯤 실시할 예정이며 광역 및 기초의원 공천심사 진행 추이에 따라 구체적인 일정과 세부규칙 등은 추가 회의를 거쳐 발표할 예정이며 라고 전했다.

18일 발표 경선 지역 및 후보는 다음과 같다.

▲양주시(2인 경선)
양주시장 후보 경선은 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 강수현(62년생) 현 양주시장과 김시갑(58년생) 현 국민의힘 경기도당 노동위원장이 경선후보로 결정됐다.

강수현(62년생) 경선 후보는 서울시립대학교 도시과학대학원 졸업하고 전 양주시청 교통안전국장, 국민의힘 경기도당 부위원장을 역임하고 현 양주시장이다.

김시갑(58년생) 경선 후보는 한양대학교 지방자치대학원 지방행정을 졸업하고 전 경기도의회 의원을 거쳐 현 국민의힘 경기도당 노동위원장, 현 공인노무사 김시갑 사무소 대표다.

▲과천시(2인 경선)
과천시장 후보 경선은 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 김진웅(67년생) 전 제9대 과천시의회 전반기 의장과 신계용(63년생 女) 현 과천시장이 경선 후보로 결정됐다.

김진웅(67년생) 경선후보는 전 제9대 과천시의회 전반기 의장은 고려대학교 정책대학원 도시및지방행정을 전공하고 전 제9대 과천시의회 전반기의장, 전 국민의힘 경기도당 부위원장, 전 국민의힘 과천-의왕 당원협의회 부위원장을 역임했다.

신계용(63년생 女) 경선후보는 서울대 행정대학원에서 정책학을 전공하고 전 민선6기 과천시장을 역임하고 현 서울대 총동창회 부회장, 현 과천시장이다.

▲의왕시(3인 경선)
의왕시장 후보 경선은 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 김성제(60년생) 현 의왕시장과 김진숙(55년생 女) 현 국민의힘 경기도당 부위원장, 김태춘(60년생) 전 국립서울대학교 정책관이 경선 후보로 결정됐다.

김성제(60년생) 경선후보는 서울대학교 행정대학원 행정학석사로 전 수원대학교 객원교수와 전 국토교통부 서기관을역임하고 현 의왕시장이다.

김진숙(55년생 女) 경선후보는 서울대학교 의류학과 전공으로 현 기후위기대응실천연대 대표, 현 의왕민생포럼 대표, 현 국민의힘 경기도당 부위원장이다.

김태춘(60년생) 경선후보는 성결대학교 일반대학원 사회복지학 박사로 전 의왕시청 교육정책관, 전 건양대학교 사회복지학과 교수, 전 국립서울대학교 전책관을 역임했다.

▲하남시(3인 경선)
하남시장 후보 경선은 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 금광연(61년생) 현 하남시의회 의장과 이현재(49년생) 현 하남시장, 한태수(66년생) 현 하남연탄은행 대표가 경선 후보로 결정됐다.

금광연(61년생) 경선후보는 한양대학교 대학원 행정학 전공으로 전 국민권익위 부이사관을 거쳐 현 국민의힘 경기도당 부위원장, 현 하남시의회 의장이다.

이현재(49년생) 경선후보는 미국 USC 행정대학원 행정학과 졸업으로 전 중소기업청장과 전 제19대, 제20대 국회의원을 역임하고 현 하남시장이다.

한태수(66년생) 경선후보는 강원대학교 정치학과 졸업으로 전 (주)하남신문 대표, 전 (주)하남방송 대표를 역임하고 현 하남연탄은행 대표다.

▲여주시(3인 경선)
여주시장 후보 경선은 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 박광석(55년생) 현 여주시보해체반대 공동위원장과 이충우(60년생) 현 여주시장, 정득모(60년생) 현 사)자유실천연대 사무총장이 경선 후보로 결정됐다.

박광석(55년생) 경선후보는 한국열린사이버대학교 사회복지학과 전공으로 현 여주시보해체반대 공동위원장, 현 국민의힘 중앙위 환경분과 수석부위원장, 현 여주포럼 상임대표다.

이충우(60년생) 경선후보는 한경국립대학교 졸업으로 전 (주)누리플랜 대표, 국민의힘 경기도당 부위원장을 역임하고 현 민선8기 여주시장이다.

정득모(60년생) 경선후보는 서울대학교 행정대학원 행정학 전공으로 전 서울시립대 연구교수와 전 서울시 물연구원장을 역임하고 현 (사)자유실천연대 사무총장이다.

▲이천시(4인 경선)
이천시장 후보 경선은 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 김경희(55년생 女) 현 이천시장과 신미정(72년생 女) 중앙당 여성위원회 부위원장, 임진모(73년생) 현 이천시의회 자치행정위원장, 최형근(59년생) 전 경기도청 기획조정실장이 경선 후보로 결정됐다.

김경희(55년생 女) 경선후보는 이화여대 정책과학대학원 공공정책 전공으로 전 경기도 기획조정실 비전기획관, 전 행정안전부 감사관 감사담당관을 역임하고 현 민선8기 이천시장이다.

신미정(72년생 女) 경선후보는 서울대학교 협동과정조경학 도시설계전공 공학박사로 전 이천시 도시계획심의위원회 위원, 전 서울대학교 환경계획연구소 선임연구원을 역임하고 현 중앙당 여성위원회 부위원장이다.

임진모(73년생) 경선후보는 한양대학교 전자공학석사로 전 방추1리 이장을 거쳐 현 국민의힘 경기도당 기초의원협의회 사무총장, 현 이천시의회 자치행정위원장이다.

최형근(59년생) 경선후보는 동경대학교 대학원 출신으로 전 경기도청 기획조정실장, 전 남양주시 부시장을 역임하고 현국민의힘 경기도당 부위원장이다.

▲안성시(5인 경선)
안성시장 후보 경선은 1차로 당원선거인단 70% + 일반 30% 방식으로 상위 2인을 정하고 1‧2위 결선 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 김장연(65년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장과 박명수(60년생) 전 제11대 경기도의회 의원, 안정열(59년생) 현 안성시의회 의장, 천동현(65년생) 전 경기도의회 부의장, 김진원(71년생) 현 경기도당 부위원장이 경선 후보로 결정됐다.

김장연(65년생) 경선후보는 호서대학 경영학과 전공으로 전 보개농업협동조합 조합장을 역임하고 현 국민의힘 안성시 당원협의회 부위원장, 현 국민의힘 경기도당 부위원장이다.

박명수(60년생) 경선후보는 한경대 산업대학원 토목공학과 전공으로 전 제11대 경기도의회 의원과 전 경기도 예산정책위원회 부위원장을 역임하고 현 국민의힘 경기도당 부위원장이다.

안정열(59년생) 경선후보는 한경국립대학교 동물생명자원학과 전공으로 전 후계농업경영인 경기도 수석 부회장과 전 안성시의회 의원을 역임하고 현 안성시의회 의장이다.

천동현(65년생) 경선후보는 한경대학교 바이오 정보기술대학원 농업경제학박사로 전 경기도의회 부의장을 역임하고 현 안성시재향군인회 회장, 현 국민의힘 경기도당 부위원장이다.

김진원(71년생) 경선후보는 한경국립대학교 토목안전환경공학과 전공으로 전 안성시새마을회 회장과 전 안성시당원협의회 부위원장을 역임하고 현 경기도당 부위원장이다.

▲양평군(5인 경선)
양평군수 후보 경선은 현 단체장을 제외한 4인 예비경선에 당원선거인단 70% + 일반 30% 방식으로 1위를 선정하고 현 단체장과 예비경선 1위의 결선 경선을 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 김덕수(62년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장과 김주식(63년생) 전 (주) 골든팜 대표이사, 윤광신(55년생) 현 양평군발전위원회 회장, 정상욱(60년생) 현 양평군 체육회장이 예비경선을 통해 결정된 1위 경선후보와 전진선(59년생) 현 양평군수가 결선 경선을 진행한다.

김덕수(62년생) 예비경선 후보는 한양대학교 경영학 전공으로 전 제6대 양평군의회 제5대, 6대 의원을 역임하고 현 양평경제발전연구소 이사장, 현 국민의힘 경기도당 부위원장이다.

김주식(63년생) 예비경선 후보는 경희대학교 대학원 출신으로 전 (주) 골든팜 대표이사와 전 (주) 지호물산 대표이사를 역임하고 현 국민의힘 경기도당 부위원장이다.

윤광신(55년생) 예비경선 후보는 한국방송통신대학교 행정학과 전공으로 전 양평군의회의원과 전 경기도의회의원을 역임하고 현 양평군발전위원회 회장이다.

정상욱(60년생) 예비경선 후보는 농협대학교 협동조합경영과 졸업하고 전 양평지역농협 임원을 역임하고 현 국민의힘 경기도당 경쟁력강화특별위원회 위원장, 현 양평군 체육회장이다.

전진선(59년생) 결선경선 후보는 동국대 대학원 박사과정 출신으로 전 여주,양평 경찰서장과 전 제8대 양평군의회 의장을 역임하고 현 양평군수다.

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명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com 당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다. 재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다. 재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다. 형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다. 한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다. hong90@newspim.com 2026-03-18 11:22

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