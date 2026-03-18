국힘 경기도당 공관위, 경선지역·경선방식 1차 발표

당원선거인단·일반 비율 5:5...양주·과천·의왕·하남·여주·이천

안성, 1차 경선 7:3 후 1·2위 결선 5:5

양평, 단체장 외 예비경선 7:3 후 결선 5:5

[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)는 18일 오후 제5차 회의에서 경선 선거구 및 대상 선정결과를 발표했다.

국민의힘CI.[사진=국민의힘]

공관위는 지난 16일부터 경기도 18개 기초단체장 선거에 도전한 신청자 55명에 대한 서류 및 면접 심사를 마치고 광명시, 동두천시, 오산시, 군포시, 포천시를 단수 추천했다.

이날 양주시, 과천시, 의왕시, 하남시, 여주시, 이천시, 안성시, 양평군 등 8개 시·군에 대해 경선 후보와 경선방식을 결정해 발표했다.

이 외 선거구는 추가 심사를 통해 방침을 정할 예정이며 광역의원 면접심사를 이어갈 예정이라고 밝혔다.

공관위는 경선을 오는 4월 초쯤 실시할 예정이며 광역 및 기초의원 공천심사 진행 추이에 따라 구체적인 일정과 세부규칙 등은 추가 회의를 거쳐 발표할 예정이며 라고 전했다.

18일 발표 경선 지역 및 후보는 다음과 같다.

▲양주시(2인 경선)

양주시장 후보 경선은 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 강수현(62년생) 현 양주시장과 김시갑(58년생) 현 국민의힘 경기도당 노동위원장이 경선후보로 결정됐다.

강수현(62년생) 경선 후보는 서울시립대학교 도시과학대학원 졸업하고 전 양주시청 교통안전국장, 국민의힘 경기도당 부위원장을 역임하고 현 양주시장이다.

김시갑(58년생) 경선 후보는 한양대학교 지방자치대학원 지방행정을 졸업하고 전 경기도의회 의원을 거쳐 현 국민의힘 경기도당 노동위원장, 현 공인노무사 김시갑 사무소 대표다.

▲과천시(2인 경선)

과천시장 후보 경선은 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 김진웅(67년생) 전 제9대 과천시의회 전반기 의장과 신계용(63년생 女) 현 과천시장이 경선 후보로 결정됐다.

김진웅(67년생) 경선후보는 전 제9대 과천시의회 전반기 의장은 고려대학교 정책대학원 도시및지방행정을 전공하고 전 제9대 과천시의회 전반기의장, 전 국민의힘 경기도당 부위원장, 전 국민의힘 과천-의왕 당원협의회 부위원장을 역임했다.

신계용(63년생 女) 경선후보는 서울대 행정대학원에서 정책학을 전공하고 전 민선6기 과천시장을 역임하고 현 서울대 총동창회 부회장, 현 과천시장이다.

▲의왕시(3인 경선)

의왕시장 후보 경선은 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 김성제(60년생) 현 의왕시장과 김진숙(55년생 女) 현 국민의힘 경기도당 부위원장, 김태춘(60년생) 전 국립서울대학교 정책관이 경선 후보로 결정됐다.

김성제(60년생) 경선후보는 서울대학교 행정대학원 행정학석사로 전 수원대학교 객원교수와 전 국토교통부 서기관을역임하고 현 의왕시장이다.

김진숙(55년생 女) 경선후보는 서울대학교 의류학과 전공으로 현 기후위기대응실천연대 대표, 현 의왕민생포럼 대표, 현 국민의힘 경기도당 부위원장이다.

김태춘(60년생) 경선후보는 성결대학교 일반대학원 사회복지학 박사로 전 의왕시청 교육정책관, 전 건양대학교 사회복지학과 교수, 전 국립서울대학교 전책관을 역임했다.

▲하남시(3인 경선)

하남시장 후보 경선은 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 금광연(61년생) 현 하남시의회 의장과 이현재(49년생) 현 하남시장, 한태수(66년생) 현 하남연탄은행 대표가 경선 후보로 결정됐다.

금광연(61년생) 경선후보는 한양대학교 대학원 행정학 전공으로 전 국민권익위 부이사관을 거쳐 현 국민의힘 경기도당 부위원장, 현 하남시의회 의장이다.

이현재(49년생) 경선후보는 미국 USC 행정대학원 행정학과 졸업으로 전 중소기업청장과 전 제19대, 제20대 국회의원을 역임하고 현 하남시장이다.

한태수(66년생) 경선후보는 강원대학교 정치학과 졸업으로 전 (주)하남신문 대표, 전 (주)하남방송 대표를 역임하고 현 하남연탄은행 대표다.

▲여주시(3인 경선)

여주시장 후보 경선은 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 박광석(55년생) 현 여주시보해체반대 공동위원장과 이충우(60년생) 현 여주시장, 정득모(60년생) 현 사)자유실천연대 사무총장이 경선 후보로 결정됐다.

박광석(55년생) 경선후보는 한국열린사이버대학교 사회복지학과 전공으로 현 여주시보해체반대 공동위원장, 현 국민의힘 중앙위 환경분과 수석부위원장, 현 여주포럼 상임대표다.

이충우(60년생) 경선후보는 한경국립대학교 졸업으로 전 (주)누리플랜 대표, 국민의힘 경기도당 부위원장을 역임하고 현 민선8기 여주시장이다.

정득모(60년생) 경선후보는 서울대학교 행정대학원 행정학 전공으로 전 서울시립대 연구교수와 전 서울시 물연구원장을 역임하고 현 (사)자유실천연대 사무총장이다.

▲이천시(4인 경선)

이천시장 후보 경선은 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 김경희(55년생 女) 현 이천시장과 신미정(72년생 女) 중앙당 여성위원회 부위원장, 임진모(73년생) 현 이천시의회 자치행정위원장, 최형근(59년생) 전 경기도청 기획조정실장이 경선 후보로 결정됐다.

김경희(55년생 女) 경선후보는 이화여대 정책과학대학원 공공정책 전공으로 전 경기도 기획조정실 비전기획관, 전 행정안전부 감사관 감사담당관을 역임하고 현 민선8기 이천시장이다.

신미정(72년생 女) 경선후보는 서울대학교 협동과정조경학 도시설계전공 공학박사로 전 이천시 도시계획심의위원회 위원, 전 서울대학교 환경계획연구소 선임연구원을 역임하고 현 중앙당 여성위원회 부위원장이다.

임진모(73년생) 경선후보는 한양대학교 전자공학석사로 전 방추1리 이장을 거쳐 현 국민의힘 경기도당 기초의원협의회 사무총장, 현 이천시의회 자치행정위원장이다.

최형근(59년생) 경선후보는 동경대학교 대학원 출신으로 전 경기도청 기획조정실장, 전 남양주시 부시장을 역임하고 현국민의힘 경기도당 부위원장이다.

▲안성시(5인 경선)

안성시장 후보 경선은 1차로 당원선거인단 70% + 일반 30% 방식으로 상위 2인을 정하고 1‧2위 결선 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 김장연(65년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장과 박명수(60년생) 전 제11대 경기도의회 의원, 안정열(59년생) 현 안성시의회 의장, 천동현(65년생) 전 경기도의회 부의장, 김진원(71년생) 현 경기도당 부위원장이 경선 후보로 결정됐다.

김장연(65년생) 경선후보는 호서대학 경영학과 전공으로 전 보개농업협동조합 조합장을 역임하고 현 국민의힘 안성시 당원협의회 부위원장, 현 국민의힘 경기도당 부위원장이다.

박명수(60년생) 경선후보는 한경대 산업대학원 토목공학과 전공으로 전 제11대 경기도의회 의원과 전 경기도 예산정책위원회 부위원장을 역임하고 현 국민의힘 경기도당 부위원장이다.

안정열(59년생) 경선후보는 한경국립대학교 동물생명자원학과 전공으로 전 후계농업경영인 경기도 수석 부회장과 전 안성시의회 의원을 역임하고 현 안성시의회 의장이다.

천동현(65년생) 경선후보는 한경대학교 바이오 정보기술대학원 농업경제학박사로 전 경기도의회 부의장을 역임하고 현 안성시재향군인회 회장, 현 국민의힘 경기도당 부위원장이다.

김진원(71년생) 경선후보는 한경국립대학교 토목안전환경공학과 전공으로 전 안성시새마을회 회장과 전 안성시당원협의회 부위원장을 역임하고 현 경기도당 부위원장이다.

▲양평군(5인 경선)

양평군수 후보 경선은 현 단체장을 제외한 4인 예비경선에 당원선거인단 70% + 일반 30% 방식으로 1위를 선정하고 현 단체장과 예비경선 1위의 결선 경선을 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 김덕수(62년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장과 김주식(63년생) 전 (주) 골든팜 대표이사, 윤광신(55년생) 현 양평군발전위원회 회장, 정상욱(60년생) 현 양평군 체육회장이 예비경선을 통해 결정된 1위 경선후보와 전진선(59년생) 현 양평군수가 결선 경선을 진행한다.

김덕수(62년생) 예비경선 후보는 한양대학교 경영학 전공으로 전 제6대 양평군의회 제5대, 6대 의원을 역임하고 현 양평경제발전연구소 이사장, 현 국민의힘 경기도당 부위원장이다.

김주식(63년생) 예비경선 후보는 경희대학교 대학원 출신으로 전 (주) 골든팜 대표이사와 전 (주) 지호물산 대표이사를 역임하고 현 국민의힘 경기도당 부위원장이다.

윤광신(55년생) 예비경선 후보는 한국방송통신대학교 행정학과 전공으로 전 양평군의회의원과 전 경기도의회의원을 역임하고 현 양평군발전위원회 회장이다.

정상욱(60년생) 예비경선 후보는 농협대학교 협동조합경영과 졸업하고 전 양평지역농협 임원을 역임하고 현 국민의힘 경기도당 경쟁력강화특별위원회 위원장, 현 양평군 체육회장이다.

전진선(59년생) 결선경선 후보는 동국대 대학원 박사과정 출신으로 전 여주,양평 경찰서장과 전 제8대 양평군의회 의장을 역임하고 현 양평군수다.

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