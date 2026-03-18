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김혜경 여사, IVI 韓후원회 명예회장 추대…"선한 영향력 곳곳에 전할 수 있게 노력"

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제롬 김 국제백신연구소 사무총장 접견
故 이휘호 여사 이래 역대 영부인들 명예회장 추대

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 =이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 18일 국제백신연구소(International Vaccine Institute, IVI) 한국후원회 명예회장으로서 "대한민국의 글로벌 보건 리더십 강화에 힘을 보태고, 국제백신연구소의 선한 영향력이 세계 곳곳에 전해질 수 있도록 함께 노력하겠다"고 밝혔다.

김혜경 여사가 18일 오후 청와대에서 제롬 김 IVI 사무총장을 접견하고 대화하고 있다. [사진=청와대]

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면브리핑에서 김 여사가 이날 오후 청와대에서 제롬 김 IVI 사무총장을 접견하고 IVI 한국후원회로부터 추대패를 받으며 이같이 말했다고 밝혔다.

IVI는 1997년에 설립된 단체로, 대한민국이 본부를 유치한 최초의 국제기구다. 안전하고 합리적인 백신의 개발과 보급을 통해 세계 보건 증진에 기여하는 것을 목표로 하고 있다.

IVI 한국후원회는 고(故) 이희호 여사 이래 역대 대통령 영부인을 명예회장으로 추대해 대한민국의 기여를 널리 알리고 국내 후원 활동을 이어오고 있다. 김 여사는 지난해 9월 IVI 한국후원회 제6대 명예회장으로 추대된 바 있다.

김혜경 여사가 18일 오후 청와대에서 제롬 김 IVI 사무총장(왼쪽)과 박상철 IVI 한국후원회장으로부터 명예회장 추대패를 받고 기념촬영을 하고 있다. [사진=청와대]

김 여사는 "이희호 여사로부터 이어진 뜻깊은 전통을 잇게 된 것을 큰 영광으로 생각하고, 그에 따르는 사명과 책임 또한 무겁게 느끼고 있다"고 소감을 전했다.

이어 "IVI는 안전하고 효과적인 백신 개발과 보급을 통해 인류의 건강과 생명을 지키는 데 기여해 왔다"며 "특히 경제적 여건으로 인해 백신 혜택을 충분히 누리기 어려운 나라의 아이들에게 큰 희망이 되어준 데 깊은 존경과 감사를 전한다"고 했다. 

김 사무총장은 "김 여사의 따뜻한 환대와 한국후원회 제6대 명예회장직 수락에 깊이 감사드린다"며 "이는 글로벌 보건과 국제 연대를 향한 대한민국의 리더십과 가치를 보여주는 강력한 메시지"라고 화답했다.

박상철 한국후원회 회장은 "김 여사의 명예회장 취임은 백신을 기다리는 전 세계 아이들에게 큰 희망이 될 것"이라고 감사를 표했다.

김혜경 여사가 18일 오후 청와대에서 제롬 김 IVI 사무총장을 접견하고 IVI 마스코트 '샘' 인형을 선물받고 있다. [사진=청와대]

김 여사는 김 사무총장으로부터 IVI 마스코트인 '샘' 인형을 기념 선물로 받았다. 김 여사는 "치명적으로 귀여운 인형"이라고 반겼다. 김 사무총장은 "IVI 곰인형 '샘'은 과학과 연대 그리고 인류에 대한 연민을 상징하며 백신을 통해 생명을 보호하고 전 세계에 신뢰를 확산하고자 하는 IVI의 사명을 담고 있다"고 설명했다.

이어진 비공개 접견에서 김 여사는 IVI와 대한민국의 협력 관계, 주요 성과, 향후 백신 개발 계획 등을 청취했다.

김 사무총장은 "유바이오로직스와 공동 개발한 콜레라 백신은 50여 개국에 공급돼 공중보건의 핵심 수단으로 활용되고 있다"며 "SK바이오사이언스와의 협력을 통해 개발한 장티푸스 백신은 개발도상국 아동 보호에 기여할 것으로 기대하고 있다"고 설명했다. 

김 여사는 이에 "대한민국 기업과 협력해 콜레라, 장티푸스 등 백신을 개발하고 많은 아이들의 생명을 지켜낸 것은 국제백신연구소의 전문성과 우리나라 바이오 역량이 함께 만들어낸 값진 성과"라며 "물심양면으로 지원해온 한국후원회의 헌신에도 깊이 감사드린다"고 했다.

박 후원회장은 "IVI 한국후원회는 각계 인사가 참여해 대한민국의 글로벌 보건 역할 확대를 지원하고 있다"며 "백신 보급뿐 아니라 신종 바이러스 대응을 위한 백신을 연구하면서 보건 취약계층을 보호하고, 대한민국의 국제적 위상을 높이는 데 기여하겠다"고 했다.

김혜경 여사가 18일 오후 청와대에서 제롬 김 IVI 사무총장을 접견하고 대화하고 있다. [사진=청와대]

접견을 마무리하며 김 여사는 "백신을 간절히 기다리는 지구촌 아이들에게 희망을 전하는 뜻깊은 여정에 함께하게 돼 매우 기쁘다"고 했다. 

이날 접견에는 김 사무총장과 박 회장을 비롯해 프랑수아 블랑 IVI 사무차장, 한국후원회의 한경택 사무차장, 이병건 이사장, 조완규 상임고문 등이 참석했다. 

the13ook@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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