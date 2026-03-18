대전시사회서비스원, 중장년 금융·일자리 연결

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전시사회서비스원은 소속 기관인 대전중장년지원센터가 18일 시니어금융교육협의회와 중장년층 금융 역량 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 디지털금융 환경 변화에 대응해 중장년층의 금융 접근성을 높이고 노후 자산관리 능력을 체계적으로 강화하기 위해 마련됐다. 양 기관은 금융교육과 중장년 지원사업을 연계해 실질적인 교육 효과를 높인다는 계획이다.

대전중장년지원센터와 시니어금융교육협의회가 18일 업무협약을 체결했다. [사진=대전사회서비스원] 2026.03.18 gyun507@newspim.com

주요 협약 내용은 ▲디지털금융 접근성 강화 교육 ▲노후 자산관리 교육 ▲중장년 대상 금융교육 강사 양성 및 운영 등이다.

특히 금융교육을 받은 중장년층이 다시 강사로 활동할 수 있도록 설계해 교육에서 일자리로 이어지는 선순환 구조를 구축하는 데 초점을 맞췄다. 단순한 역량 강화에 그치지 않고 사회참여 확대까지 연결하겠다는 구상이다.

손경희 센터장 직무대행은 "중장년 세대가 디지털금융 환경에서 소외되지 않도록 실질적인 교육을 제공하겠다"며 "전문기관과 협력을 통해 금융 역량뿐 아니라 새로운 일자리 기회까지 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 대전중장년지원센터는 50세 이상 중장년층을 대상으로 상담, 교육, 커뮤니티, 사회공헌, 일자리 연계 등 다양한 지원사업을 운영하고 있으며 대전시사회서비스원이 위탁 운영하고 있다.

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