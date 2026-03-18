제32보병사단, 대전 뿌리공원서 '핵·WMD' 사후관리 통합 훈련

도심 '전술핵 낙탄' 상황 가정...통합제염수 운용 등 훈련

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 육군 제32보병사단은 18일 대전 뿌리공원에서 핵·대량살상무기(WMD) 상황을 가정한 사후관리 훈련을 진행하며 민·관·군 통합 대응체계를 점검했다고 밝혔다.

이번 훈련은 '2026년 FS/TIGER 훈련' 일환으로 합동후방지역 특성을 고려해 지자체장 중심 핵·WMD 사후관리 체계를 구축한 가운데 핵·WMD 피해발생 시 도시지역 건물을 활용한 통합제염소 운용을 숙달하는 것을 중점으로 진행됐다.

18일 오후 육군32보병사단이 핵·WMD 사후관리 훈련 중 오염된 차량을 다목적 제독장비와 소방 펌프 차량을 이용해 세척하는 모습. [사진=제32 보병사단] 2026.03.18 jongwon3454@newspim.com

훈련은 ▲초기평가 ▲대피 및 구조 ▲방사능 제염 ▲의료지원 ▲복구 및 재건 등 5단계로 진행됐으며 사단 예하 부대를 비롯해 대전 중구청, 소방·경찰 등 5개 기관 110여 명이 참여했다.

훈련 상황은 대전 도심에 전술핵이 낙탄해 대규모 인명 피해가 발생한 상황을 가정해 진행됐다. 이에 따라 대전 뿌리공원을 통합제염소로 지정하고 현장지휘소와 응급진료소를 설치해 피해자 분류, 제염, 응급처치 및 이송 절차를 숙달하는 시간이 마련됐다.

또 군과 지자체는 중장비와 드론 등을 활용해 붕괴된 도로를 개척하고 방사능 정찰과 제염작업을 실시하는 등 이동로 안전 확보 훈련도 병행됐다.

특히 군은 이번 훈련을 통해 기존 야외 제염소의 한계를 보완한 도시시설 기반 통합제염소 운용 실효성을 검증하고 관련 시설 데이터베이스와 사후관리 프로그램 개선사항도 도출했다고 밝혔다.

육군 32사단 관계자는 "핵·WMD 상황에서 사후관리는 인명 피해 최소화와 2차 피해 방지에 핵심적인 요소"라며 "유관기관과 협력을 통해 국민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

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