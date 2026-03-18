울산시, 2028정원박람회 앞두고 '깨끗한 바다' 추진

어항 25곳 자율 정비 및 합동 청소

실적 관리로 책임감과 지속성 강화

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시가 2028울산국제정원박람회 개최를 앞두고 항·포구와 해변, 해안 관광지 등 연안 전반의 해양쓰레기 수거와 환경정비를 체계적으로 추진하는 '2026 울산 깨끗한 바다(클린 오션)'를 추진한다고 18일 밝혔다.

울산시가 '2026 울산 깨끗한 바다(클린 오션)'의 일환으로 18일 오후 4시 정자항에서 정자어촌계와 어업인단체, 수협, 공무원 등 100여 명이 참여한 가운데 합동 대청소를 실시한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=울산시] 2026.03.18

이번 사업은 단순 수거 중심의 정화 활동에서 벗어나 지속 가능한 해양환경 관리 체계 구축에 중점을 두고 있다. 시는 어업인 주도의 자율적 어항 환경 정비를 핵심 축으로 삼아 관내 25개 어항을 대상으로 어업인 월 1회 정기 청소를 추진한다.

주요 어항 8곳에서는 어업인과 시·구군, 유관기관이 참여하는 민·관 합동 대청소를 실시할 계획이다. 대왕암공원과 솔개공원 등 관광객이 많이 찾는 해안가에 대해서도 집중 정화 활동을 추진하며, 울산항 일원에서는 울산지방해양수산청 주관으로 시민과 기업이 참여하는 정화 활동을 진행해 지역사회 전반의 해양환경 보전 의식을 높일 방침이다.

시는 정화 활동의 실효성을 높이기 위해 수거량과 참여 인원, 청결도 등을 종합적으로 평가하는 실적 관리 체계를 도입해 참여 주체들의 책임감과 지속성을 강화할 계획이다.

시 관계자는 "국제정원박람회는 울산의 미래를 세계에 보여주는 중요한 기회인 만큼 육상뿐 아니라 바다까지 깨끗해야 진정한 해양도시 울산의 경쟁력이 완성된다"며 "이 사업을 행정 주도의 일회성 사업이 아니라 시민과 어업인이 함께 참여하는 생활 속 실천 운동으로 정착시키겠다"고 말했다.

시는 이번 사업의 일환으로 이날 정자항에서 정자어촌계와 어업인단체, 수협, 공무원 등 100여 명이 참여한 가운데 합동 대청소를 실시했다.

참가자들은 사용 어구와 적치물을 정리하고 방치된 폐어구와 폐자재 등 해양 폐기물을 수거하는 한편 관광객이 버리고 간 해안가 쓰레기도 함께 정리했다.

psj9449@newspim.com