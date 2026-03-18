韩国上调资源安全危机预警至"注意"级别

纽斯频通讯社世宗3月18日电 随着中东局势持续动荡，韩国政府将资源安全危机预警从"关注"上调至"注意"级别。为稳定原油供应，政府计划扩大供给并加强需求管理。考虑当前存储量，天然气维持"关注"级别。

图为韩国首尔市内一处加油站，汽车排队等待加油。【图片=纽斯频通讯社】

产业通商部18日宣布，自下午3时起，将针对原油的资源安全危机预警从原有的"关注"上调至"注意"级别。

这是本月5日政府发布"关注"预警后时隔13天上调等级。此举反映近期中东动荡局势恐长期化、国际油价飙升、原油运输条件恶化、供应链及贸易产业整体不确定性增加等因素。

天然气方面，虽近期国际价格上涨，但考虑储存量及天然气需求减少等供需条件，决定维持现行"关注"阶段，并持续研讨是否调整。

资源安全危机预警分"关注、注意、警戒、严重"四个级别，根据《国家资源安全特别法》第23条，综合考虑危机情况的严重性、对国民生活及国家经济的影响等因素后发布。

为配合原油预警上调至"注意"，政府将加强扩大供给和需求管理方案。首先，积极推进行使国际共同储备优先购买权、确保不经过霍尔木兹海峡的替代供应量、引进海外产量等措施。特别是针对国际能源署（IEA）分配给韩国的2246万桶战略储备油释放计划，政府正在制定具体方案，并将继续与IEA协商释放时间和规模。

同时，将加强需求管理。鉴于中东局势长期化，供需状况短期内难以改善，亟需国民参与共克危机。计划与气候部门等相关部门合作，根据情况制定石油需求削减方案，包括对公共领域实施"强制性节能措施"，对民间领域开展自发活动，必要时引入强制性需求削减措施。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社