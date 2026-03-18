창원복지재단, 주민중심 복지체계 강화 선언…6개 분야 집중

네트워크·교육 지원 실무 역량 강화
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = (재)창원복지재단이 주민 중심 복지체계 구축과 민관 협력을 확대해 나간다.
홍재식 창원복지재단 이사장은 18일 시청 프레스센터에서 연 브리핑을 통해 "올해 지역복지 역량 강화를 위한 6개 복지협력사업을 추진한다"고 밝혔다.
재단은 올해 '창원형 사회복지종사자 대체인력 지원사업'을 통해 병가·휴가 등으로 발생하는 현장 공백 문제를 보완하고 사회복지 종사자의 안전과 휴식권 보장을 지원한다.
읍면동 지역사회보장협의체가 자체적으로 지역 복지 문제를 발굴·해결할 수 있도록 돕는 '읍면동 협의체 활성화' 사업과 사회적 고립 해소를 위한 '복지공동체 활성화' 사업도 병행한다.
복지 현장과의 소통을 위한 '네트워크 지원'과 '교육 지원' 사업을 강화한다. 사회복지 실무자 협의체 운영, 종사자 네트워크 활동, 생산품 홍보지원체계 등을 구축하며, 맞춤형 교육·연합교육·자율학습모임 등 다양한 교육 프로그램을 통해 업무 효율성과 현장 역량을 높일 계획이다.
홍 이사장은 "주민 중심 복지전달체계와 지역사회 기반 복지서비스 제공을 위한 다양한 지원사업을 추진할 것"이라며 "민관의 협력과 실천을 통해 시민의 복지 체감도를 높이고, 새로운 복지모델을 지속 발굴하겠다"고 말했다.
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