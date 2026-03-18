민형배 의원, 광주·전남 '60분 생활권' 비전 발표

광주송정·순천·목포역 잇는 광역 BRT 교통체계 완성

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 민형배 의원은 전남 주요 도시와 광주를 '60분 생활권'으로 묶는 '10-30-60 교통 대전환' 비전을 18일 밝혔다.

'10-30-60 교통 전략'은 ▲집에서 10분 내 대중교통 접근▲일상 생활은 30분 이내 해결▲광주- 전남 주요 도시 간 60분 연결을 목표로 하는 광역 교통 체계다.

기자회견을 하고 있는 민형배 더불어민주당 의원. [사진=박진형 기자]

교통 정책의 핵심은 광역 BRT(간선급행버스)다. 전용차로, 신호우선체계, 정류장 고속화, 환승연계 시스템을 결합한 광역 BRT를 통해 비용은 낮추고 구축 속도는 높이며 이동 효율은 지하철 수준으로 끌어 올리겠다는 구상이다.

또한 광역 BRT 체계의 핵심으로 광주송정역, 순천역, 목포역을 3대 복합환승 거점으로 구축하겠다고 밝혔다.

광주송정역은 KTX·광역철도·광역 BRT·도심교통이 결합된 광역 교통 허브로 순천역은 동부권 산업벨트와 광역교통이 연결되는 환승 중심지로 목포역은 서남권과 도서지역을 연결하는 서부권 교통 허브로 각각 육성한다는 계획이다.

민 의원은 "이 세 거점이 구축되면 철도, BRT, 시내버스, 농어촌버스가 한 번의 환승으로 연결되는 광역 교통체계가 완성된다"고 설명했다.

끝으로 "광역 BRT 와 복합환승 거점 구축을 통해 전남과 광주를 하나의 생활권으로 만들겠다"며 "더 빠른 교통이 아니라 더 공정하고 더 편리하며 모두를 위한 교통으로 바꾸겠다"고 말했다.

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