[마감시황] 외국인 7조 매도...개인이 코스피 7490 사수했다

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외국인 역대 두 번째 순매도, 반도체·건설·조선 강세

코스닥 1199.18 마감…개인·기관 동반 매도



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미국과 이란의 종전 협상 기대감이 확산되며 코스피가 외국인의 대규모 순매도에도 7490선을 지켜냈다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피지수는 전 거래일 대비 105.49포인트(1.43%) 오른 7490.05에 거래를 마쳤다. 장중 한때 7531.88까지 오르며 역대 최고치를 경신하기도 했다. 거래대금은 49조7884억원으로 집계됐다. 개인이 5조9913억원을 순매수하고 기관도 1조954억원을 순매수한 반면 외국인은 7조1509억원을 순매도했다.

이날 외국인 순매도 규모는 역대 두 번째에 해당하는 수준이다. 미래에셋증권에 따르면 역대 최대는 지난 2월 27일 7조7475억원(통합 기준)이며, 외국인 역대 순매도 상위 10위 모두 올해 발생했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 미·이란 협상 기대감에 뉴욕 증시가 상승 마감한 7일 오전 코스피가 전장 종가보다 144.16 포인트(1.95%) 상승하며 7528.72로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.05.07 yym58@newspim.com

외국인은 삼성전자(-2조7811억원)와 SK하이닉스(-2조4659억원) 등 대형 전기·전자 업종을 중심으로 차익 실현에 나섰다. 반면 기관은 SK하이닉스(+4096억원)와 삼성전자(+1687억원)를 집중 매수하며 지수를 방어했다.

KB증권 리서치본부 투자전략정보팀 임정은·태윤선 연구원은 "주도주 중심의 단기 급등 피로감에 차익 매물이 출회됐다"며 "반도체 주도 쏠림 속 단기 가격 부담 등 차익 실현 압력이 존재하고, 업종 간 차별화 장세가 지속될 전망이며 중동 종전 협상 기대감에 따른 순환매 전개 가능성도 병존한다"고 전했다.

장 초반 코스피는 전일 급등에 따른 되돌림 압력으로 7250선까지 후퇴하기도 했다. 이후 오후 들어 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 매수세가 집중되며 지수가 재차 반등해 7490선에서 장을 마쳤다.

미국과 이란의 종전 협상 기대감 속 업종별 순환매가 전개됐다. 전일 미국 증시는 AMD발 반도체 랠리 지속으로 3대 지수가 사상 최고치를 경신했고, 미·이란 종전 기대에 서부텍사스산원유(WTI) 가격이 7%대 급락하며 배럴당 100달러선을 밑돌았다.

시가총액 상위 종목별로는 SK하이닉스(+3.31%), 현대차(+4.00%), 두산에너빌리티(+7.40%), HD현대중공업(+6.94%)이 강세를 보인 반면 삼성전자우(-2.06%), 삼성바이오로직스(-0.81%)는 약세로 마쳤다. 삼성전자는 2.07% 올랐다.

업종별로는 조선(+3.70%), 기계(+4.03%), 자동차(+3.16%), 복합기업(+2.57%), 반도체와 반도체장비(+2.17%), 은행(+1.24%) 등이 강세를 보였다. 반면 우주항공과 국방(-7.32%), 전기제품(-0.10%)은 약세를 나타냈다.

테마별로는 중동 재건 수혜 기대감에 건설주가 일제히 강세를 보였다. 삼성E&A는 사상 최대 수주 사이클과 이익 성장 재개 구간이 맞물리며 21% 이상 급등했다. 광통신 테마도 강세였다. 코닝과 엔비디아의 광 인터커넥트 용량 10배 확대 파트너십 체결 소식이 국내로 확산되며 빛샘전자가 상한가를 기록했다. 반면 전일 급등에 따른 되돌림 압력으로 증권주가 약세를 보였다. KRX 증권업지수는 4%대 하락으로 업종 낙폭 1위를 기록했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 10.99포인트(0.91%) 내린 1199.18에 거래를 마쳤다. 거래대금은 16조8877억원으로 집계됐다. 외국인이 1757억원을 순매수한 반면 개인과 기관은 각각 124억원, 1350억원을 순매도했다.

코스닥 외국인 순매수 상위 종목은 ▲대한광통신 ▲서진시스템 ▲오이솔루션 ▲심텍 ▲에코프로비엠 순이었고, 기관 순매수 상위는 ▲원익IPS ▲실리콘투 ▲오이솔루션 ▲피에스케이 ▲솔브레인 순이었다.

임정은·태윤선 연구원은 "미국과 이란의 종전 협상 기대감 속 중동 재건 관련 순환매가 전개됐고, 삼성전자와 SK하이닉스는 장중 낙폭이 확대되기도 했으나 오후 들어 매수세가 집중되며 지수를 재차 견인했다"고 전했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 1.1원 내린 1454.0원에 거래를 마쳤다.

dconnect@newspim.com