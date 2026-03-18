"대통령의 든든한 국정 파트너가 정명근과 화성특례시입니다"

정명근 화성시장, 18일 나래울종합사회복지관서 재선 출마 공식 선언..."시민의 내일을 끝까지 책임지겠다"

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = "대통령의 국정 철학을 가장 빠르게 가장 넓게 시민들에게 전달할 수 있는 든든한 국정 파트너가 바로 정명근과 화성특례시입니다."

정명근 화성시장이 18일 재선 출마를 선언한 기자회견을 하고 있다. [사진=박노훈 기자]

정명근 화성시장은 18일 나래울종합사회복지관 로비에서 기자회견을 열고 6월 제9회 전국동시지방선거 화성시장 재선 출마를 공식 선언했다.

정명근 시장은 "인구수 107만 명, 종합 경쟁력 9년 연속 전국 1위, 출생아 수 전국 1위까지 화성특례시의 위상에 걸맞게 이제는 시민 한 분 한 분의 삶으로 직접 증명하겠다"고 포부를 밝혔다.

정 시장은 이날 '화성형 기본사회'부터 교통, 일자리, 복지, 문화 등 다양한 분야의 실적과 공약을 쏟아 냈다.

정 시장은 "이제 화성특례시는 전국 지자체가 본받고 싶어 하는 도시가 됐다. 화성특례시장으로서 경험한 4년은 출근길 정체구간이 얼마나 줄어들었는지, 내 아이의 내일이 얼마나 더 안전해졌는지, 내가 사는 동네에 쾌적한 공원이 새로 만들어졌는지, 이 소박하지만 너무나 절실한 삶의 질문들에 대해 완벽하게 응답하는 시간이었다"며 현직 프리미엄을 강조했다.

이어 "행정은 연습장이 아니다. 107만 시민의 삶은 결코 시험 무대가 될 수 없다. 화성의 골목 골목을 누구보다 잘 아는 사람, 동탄의 출근길부터 서구 농어촌의 논밭과 갯벌까지 이 도시의 숨결을 몸으로 기억하는 사람, 화성의 지도를 머릿속이 아닌 가슴 속에 새기고 살아온 저 정명근은 화성의 성장을 멈추지 않고 지속시킬 수 있다"고 전했다.

끝으로 정 시장은 "이재명 대통령의 철학을 현장에서 실천하는 전도사로서 대한민국 1등 도시 화성의 완성과 107만 특례시민의 내일을 끝까지 책임지겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com