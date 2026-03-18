광명시, 공유재산 통합관리시스템 구축..."투명하고 효율적 관리"

박승원 시장 "시민의 재산을 빈틈없이 지켜 지역 발전을 위한 알찬 자원으로 활용"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 시민의 소중한 자산인 공유재산을 더욱 투명하고 효율적으로 관리하기 위해 공유재산 통합관리시스템을 구축했다.

광명시 공유재산 통합관리시스템 화면 예시. [사진=광명시]

시는 토지·공간정보 전문기관인 한국국토정보공사(LX)에서 운영하는 지도 데이터 기반 재산관리시스템을 활용해 광명시 공유재산을 통합 관리한다고 18일 밝혔다.

한국국토정보공사(LX)는 전국적인 조직망과 토지·공간정보 분야의 전문 인력, 독보적인 공간정보 인프라를 보유한 공공기관이다.

시는 LX의 시스템과 시의 공유재산 현황을 연동해 ▲재산 정보▲대부계약▲민원 관리▲매각 협의 사항 등 각 재산에 관련된 모든 정보를 지도 위에서 한눈에 파악할 수 있는 체계적인 관리 기반을 마련했다.

그동안 공유재산은 문자 중심의 토지·건축물 등 개별 대장으로 관리하다 보니 공간·위치 정보 확인이 어렵고 실제 현장과의 불일치나 누락 자산을 파악하는 데 한계가 있었다. 하지만 이번 지도 기반 통합 관리 체계 구축으로 재산 현황을 시각화해 통합 관리할 수 있게 되면서 행정 효율성이 획기적으로 향상될 것으로 기대된다.

또한 시는 LX의 정밀 실태조사 역량과 축적된 노하우를 바탕으로 시스템 내 공유재산 데이터를 정비한다. 이를 통해 숨은 자산을 발굴하고 유휴부지를 파악하여, 지역 발전을 위한 적극적인 활용 방안을 모색할 계획이다.

이러한 데이터 기반 관리 체계는 행정의 투명성을 높이는 것은 물론, 누락 재산을 발굴해 시 재정 수입 확충과 재정 건전성 강화에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

광명시 공유재산 통합관리시스템 화면 예시. [사진=광명시]

아울러 시는 구축된 시스템을 활용해 재산 관리 상태를 상시 모니터링해 행정 서비스의 질도 한층 높여 나갈 방침이다.

박승원 광명시장은 "공유재산은 시민 모두의 자산인 만큼, 전문가의 손길과 디지털 기술을 더해 투명하고 가치 있게 관리해야 한다"며 "이번 계기로 공유재산 관리의 전문성을 확실히 확보하고, 시민의 재산을 빈틈없이 지켜 지역 발전을 위한 알찬 자원으로 활용하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com