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[종합] "약속했고 지켰다" 180도 달라진 삼성전자 '반성 끝, 반격 시작'

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"333.6조 매출·시총 1000조…실적·주주환원 동시 강화"
"HBM4 양산·2나노 수주…AI 반도체 주도권 경쟁 본격화"
"테슬라 협력·장기계약 확대…사업 구조 전환 시동"
"갤럭시 AI·로봇까지 확장…전 사업 AI 전환 가속"

[수원=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 '반성'을 끝내고 '반격'에 나섰다. 차세대 고대역폭메모리(HBM4) 양산과 2나노 수주, 테슬라 협력 등 구체적 성과를 바탕으로 반도체 경쟁력 회복을 자신했다. 인공지능(AI)을 축으로 메모리부터 완제품, 신사업까지 전 영역 전환에 속도를 내며 시장 주도권 확보에 나섰다.

[수원=뉴스핌] 김현우 기자 = 18일 오전 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 제57기 삼성전자 정기 주주총회에서 주총장에 입장하기 위해 주주확인을 하고 있다. 2026.03.18 khwphoto@newspim.com

◆'반성'에서 '반격'으로…주총 분위기 바뀌었다
18일 경기 수원컨벤션센터에서 열린 제57기 삼성전자 정기 주주총회 분위기는 지난해와 확연히 달랐다. 지난해 HBM 납품 지연과 수익성 악화 우려가 집중됐던 것과 달리, 올해는 주가 상승과 AI 반도체 기대감이 맞물리며 전반적인 분위기가 크게 반전됐다.

약 420만명의 소액주주를 보유한 삼성전자 주총에는 투자자 관심이 집중됐다. AI 메모리 사이클 진입과 HBM 공급 확대 기대, 주주환원 정책이 주요 관전 포인트로 부상했다. 주총 당일 주가는 장중 20만원을 돌파하며 시장 기대를 반영했다.

전영현 삼성전자 대표이사 부회장은 실적과 전략을 직접 설명했다. 그는 "작년 한해는 어려운 대내외적 환경에도 불구하고 회사는 333조6000억원이라는 사상 최대 매출을 달성했다"고 말했다. 이어 "주가도 큰 폭으로 상승해 한국 기업 최초로 시가총액 1000조원을 돌파했다"고 밝혔다. 영업이익도 40조원대를 회복하며 실적 반등 흐름을 확인했다.

특히 전 부회장은 "지난해 주총에서 경쟁력 부족을 인정하고 반성했지만 올해 반드시 회복하겠다고 약속했고 이를 지켰다"고 강조했다.

[수원=뉴스핌] 김현우 기자 = 18일 오전 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 '제57기 삼성전자 정기주주총회'에서 전영현 디바이스솔루션 부문장(부회장)이 인사말을 하고 있다. 2026.03.18 khwphoto@newspim.com

투자와 주주환원 기조도 분명히 했다. 전 부회장은 "회사는 현재에 안주하지 않고 AI 수요 대응을 위해 시설투자와 미래 기술 확보를 위한 연구개발비 투자도 지속하고 있다"고 강조했다. 그는 "연간 9조8000억원의 정규 배당과 함께 1조3000억원의 추가 배당을 지급할 예정"이라고도 밝혔다.

이날 주총장 주변에는 HBM4 웨이퍼와 차세대 제품이 전면 배치됐고, 갤럭시 S26과 트라이폴드, AI 가전까지 한자리에 모이며 'AI 전시관'으로 꾸려졌다.

[수원=뉴스핌] 김현우 기자 = 18일 오전 경기 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 '제57기 삼성전자 정기주주총회'에서 주주들이 HBM4, HBM4E 메모리를 보고 있다. 2026.03.18 khwphoto@newspim.com

◆ HBM4·2나노 앞세운 반도체 '공격 전환'
디바이스솔루션(DS)부문 전략의 핵심은 AI 반도체다. 삼성전자는 HBM4 양산을 전면에 내세우며 고부가 메모리 중심 구조로 전환에 속도를 낸다. HBM4는 1c D램 공정과 4나노 공정을 결합한 제품으로, 종합 반도체 역량을 집약한 결과물이다. 현장에는 HBM4 실물과 3D 모형이 함께 전시돼 기술 경쟁력을 직관적으로 보여줬다.

파운드리는 2나노 공정으로 승부를 건다. 게이트올어라운드(GAA) 구조 기반 선단 공정 리더십을 앞세워 데이터센터와 로보틱스 수요를 겨냥한다. 특히 테슬라와의 전략적 협력을 공개하며 관심을 끌었다. 삼성전자는 지난해 7월 테슬라와 반도체 위탁생산 계약을 체결했으며, 미국 테일러 공장에서 2나노 공정 양산을 추진 중이다. 이날 한진만 삼성전자 파운드리사업부장 사장은 "전략적이고 미래지향적인 협력"이라고 설명했다. 다만 수율 확보와 수익성 개선에는 시간이 필요하다는 점도 함께 언급했다.

메모리 사업 구조도 바뀐다. 삼성전자는 HBM 등 고성능 메모리 공급을 단기 계약 중심에서 장기 계약으로 전환한다. 3~5년 공급 계약을 확대해 수요 예측과 투자 안정성을 높이고, 반도체 업황 변동성을 줄이겠다는 전략이다.

시스템LSI는 시스템온칩(SoC) 설계 경쟁력과 공정 최적화를 강화하고, 이미지센서는 고화소 기술을 바탕으로 전략 고객 협력을 확대한다. DS부문은 메모리, 파운드리, 설계, 패키징을 아우르는 '원스톱 솔루션' 구조를 기반으로 종합 AI 반도체 기업 입지 강화를 추진한다.

[수원=뉴스핌] 김현우 기자 = 18일 오전 경기 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 '제57기 삼성전자 정기주주총회'에서 주주들이 갤럭시S26 시리즈를 보고 있다. 2026.03.18 khwphoto@newspim.com

◆ 갤럭시 AI·가전·로봇…DX 전면 AI 전환
디바이스경험(DX)부문은 제품과 서비스 전반에 AI를 적용하는 전략을 제시했다. 스마트폰은 '에이전틱 AI폰'을 핵심 축으로 설정했다. 갤럭시 S26과 트라이폴드는 현장에서 가장 큰 관심을 받았다. 프라이버시 디스플레이와 AI 기반 기능이 시연됐다.

AI 생태계 확장도 속도를 낸다. 갤럭시 AI 기기를 지난해 4억대에서 올해 8억대로 확대한다는 목표를 제시했다. TV는 전 라인업을 AI TV로 전환하고, 콘텐츠와 광고 사업도 강화한다. 가전은 '홈 컴패니언'을 내세웠다. 식품 관리, 에너지 절감, 로봇청소 기술 등 AI 기반 맞춤 서비스를 확대한다. 공조 사업은 플랙트그룹을 중심으로 AI 데이터센터 시장을 겨냥한다. 신사업도 본격화한다. 휴머노이드 로봇을 생산라인에 우선 적용하고, 데이터 축적을 바탕으로 범용 로봇으로 확장한다. 메드텍은 AI 기반 정밀 의료와 헬스 플랫폼 연계를 강화한다.

삼성전자는 이번 주총에서 정관 변경, 재무제표 승인, 사내이사 김용관 선임, 사외이사 허은녕 선임, 이사 보수한도 승인, 자기주식 보유·처분 계획 승인 안건을 처리했다. 안건 표결 이후에는 전영현 부회장과 노태문 사장을 비롯한 경영진 11명이 직접 주주 질의에 답하며 소통에 나섰다.

syu@newspim.com

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징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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