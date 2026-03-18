[삼성전자 주총] 전영현 부회장 "韓 기업 최초 시총 1000조 돌파...AI 주도권 확보"

제 57기 삼성전자 주총 개최

매출 333조·영업익 43조…역대 최대 실적

HBM·2나노 투자 확대…반도체 경쟁력 강화

배당 11조·자사주 소각…주주환원 정책 강화

[수원=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 제57기 정기 주주총회에서 국내 기업 최초 시가총액 1000조원 돌파 성과를 제시했다. 전영현 대표이사 부회장은 인공지능(AI) 수요 확대에 힘입은 역대 최대 실적을 강조하며 반도체 중심의 성장 전략을 재확인했다. HBM과 2나노 공정 투자 확대, 주주환원 정책 강화를 통해 AI 주도권 확보에 속도를 내겠다는 방침이다.

전영현 부회장은 18일 경기 수원컨벤션센터에서 열린 삼성전자 주총에서 "글로벌 관세 장벽과 지정학적 불확실성이 지속될 것으로 예상된다"며 "대외 환경 변화에 대비해 한발 앞서 준비하고 선제적으로 대응하겠다"고 밝혔다.

삼성전자는 지난해 매출 333조6000억원, 영업이익 43조6000억원을 기록했다. 각각 전년 대비 11%, 33% 증가한 수치다. 같은 해 시가총액은 1000조원을 넘어서며 국내 기업 최초 기록을 세웠다.

사업별로는 반도체 부문의 실적 개선이 두드러졌다. 메모리는 AI 수요 확대에 대응해 HBM4와 GDDR7 개발을 추진하며 경쟁력을 강화했다. 차세대 반도체 연구개발(R&D) 단지 가동과 설비 투자 확대를 통해 AI 시장 대응 기반도 마련했다.

파운드리는 게이트올어라운드(GAA) 기반 선단 공정과 성숙 공정 고도화에 집중했다. AI·고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 확대에 맞춰 고객 포트폴리오를 확장하고 2나노 공정 대형 고객 수주 성과도 확보했다.

시스템LSI는 시스템온칩(SoC) 성능 경쟁력과 이미지센서 차별화를 통해 시장 지위를 유지했다. 디스플레이는 유기발광다이오드(OLED) 중심으로 리더십을 강화하고 IT·차량용 패널로 사업 영역을 확대했다.

디바이스경험(DX) 부문은 AI 제품군 확대에 초점을 맞췄다. 모바일은 폴더블 성장과 AI 기능 강화로 판매를 늘렸고, TV와 가전은 개인화 경험과 AI 기반 서비스 확대에 집중했다. 네트워크는 소프트웨어 중심 5G 경쟁력 확보와 신규 고객 확대에 나섰다.

전 부회장은 "DS 부문은 메모리·로직·파운드리·패키징을 아우르는 원스톱 역량을 바탕으로 AI 반도체 시장 주도권 확보에 나설 것"이라며 "DX는 제품과 서비스 전반에 AI를 통합해 AI 전환기를 선도하겠다"고 강조했다.

주주환원 정책도 확대한다. 삼성전자는 2025년 연간 9조8000억원 정규 배당에 1조3000억원을 추가해 총 11조원 규모 배당을 실시한다. 연간 주당 배당금은 보통주 1668원, 우선주 1669원이다. 10조원 규모 자사주 매입도 완료했으며, 이 중 3조원은 소각했다. 잔여 자사주는 2026년 1분기 내 추가 소각 계획을 확정할 방침이다.

지속가능 경영도 병행한다. 회사는 2050년 탄소중립을 목표로 공정가스 처리시설 도입과 재생에너지 확대를 추진 중이다. 저전력 반도체와 에너지 효율 제품 개발, AI 에너지 관리 기능도 강화했다.

전 부회장은 "공정성·투명성·책임성을 기반으로 한 AI 윤리 원칙을 적용해 안전한 인간 중심 기술을 구현하겠다"며 "지속적인 성장과 기업가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com