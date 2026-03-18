阿联酋承诺优先供油 韩国紧急引进1800万桶原油

纽斯频通讯社首尔3月18日电 韩国青瓦台18日表示，已从阿联酋获得承诺，将优先于其他国家向韩国供应原油，并决定紧急引进1800万桶原油。

图为18日，韩国总统秘书室长姜勋植在青瓦台举行简报会。【图片=KTV截图】

以李在明总统战略经济合作特使身份于16日至17日访问阿联酋的总统秘书室长姜勋植，18日上午在青瓦台春秋馆简报会上公布这一消息。

姜室长拜会了阿联酋总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬，转达李在明就近期中东局势表达忧虑以及对阿联酋国民予以特别慰问和声援的亲笔信。

姜勋植强调："在全球原油供应出现紧急状况时，阿联酋承诺将优先向韩国供应原油，并明确表示不会有任何国家先于韩国获得原油。"

姜勋植表示："目前霍尔木兹海峡实际已遭封锁，而韩国进口原油的70%需经此通道。为摆脱当前的能源供应危机，急需通过非霍尔木兹海峡的替代供应线引进原油。双方已达成协议，根据中东局势发展，必要时可随时从阿联酋紧急购买原油。"

为达成上述协议，姜勋植会见了穆罕默德总统、阿联酋负责韩国事务的总统特使兼行政事务局主任穆巴拉克以及阿布扎比国家石油公司首席执行官兼工业和先进技术部长苏丹·贾比尔。

韩国与阿联酋达成协议，由3艘阿联酋籍船只运送600万桶原油，再通过6艘韩国籍船只追加运送1200万桶，共计装载1800万桶。姜勋植表示："加上此前已达成协议的600万桶，共将紧急引进2400万桶。另有一艘装载石脑油的船只正驶向韩国。"

韩国日均原油使用量为280万桶，1800万桶可供使用约6至7天。加上此前已协议引进的600万桶，共2400万桶，可供使用约8至9天。

姜勋植表示："此次协议将对稳定石油供应做重大贡献。双方不仅将在短期供需方面合作，还将为应对能源供应链受阻加强长期合作。"为此，双方同意签署包含原油供需及寻求替代供应路线内容的原油供应链合作谅解备忘录（MOU）。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社