유진선 용인시의장, 지방의회 사무직원 전문성 강화 촉구

제59차 경기도시·군의회의장 남부권협의회 정례회의 참석

교육·파견 제도 집행기관 중심 운영, 경험 제한적

'사무직원 파견제도 확대 건의문' 국회 등 송부 예정

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회 유진선 의장은 지난 17일 과천시의회 1층 북카페에서 열린 제59차 경기도시·군의회의장 남부권협의회 정례회의에 참석해 지방의회 사무직원의 전문성 강화와 처우 개선을 위한 제도 개선을 촉구했다.

경기도시군의회의장 남부권협의회 제59차 정례회의에 참석한 의장들.[사진=용인시의회]

이날 회의에는 유진선 의장을 비롯해 배정수 화성특례시의회 의장, 이재식 수원특례시의회 의장, 이상복 오산시의회 의장, 김학기 의왕시의회 의장, 하영주 과천시의회 의장 등 경기 남부권 시·군의회의장들이 참석해 지역 공동 현안과 상생 협력 방안을 논의했다.

최근 남부권협의회는 지방의회 사무직원의 전문성 강화 필요성에 공감하며 관련 건의안을 잇달아 채택하고 있다.

지난 제58차 정례회의에서는 지방의회 6급 이상 공무원을 위한 장기교육 과정 신설을 요청하는 '지방의회 장기교육훈련체계 확대 및 제도 개선 촉구 건의문'을 채택, 경기도시·군의회의장협의회에 제출했다. 이 안건은 19일 제182차 정례회의에 상정될 예정이다.

이번 제59차 회의에서는 '지방의회 사무직원 파견제도 확대 촉구 건의문'을 상정·채택했다. 두 건의 건의문은 국회, 행정안전부, 지방시대위원회 등에 송부돼 제도 개선을 촉구할 계획이다.

지방자치법 개정으로 지방의회 인사권이 독립됐으나 교육·파견 제도는 여전히 집행기관 중심으로 운영돼 사무직원의 정책·입법 실무 경험 축적이 제한적이다. 이에 국회 등 입법기관과의 교류·파견 확대를 통한 제도적 기반 마련이 필요하다는 의견이 제기됐다.

용인특례시의회 유진선 의장이 경기도시군의회의장 남부권협의회 제59차 정례회의 참석했다.[사진=용인시의회]

유진선 의장은 "지방의회 역할 확대에 맞춰 사무직원 전문성 강화를 위한 제도적 기반이 중요하다"며 "이번 임기 남부권협의회 회의를 마무지으며 두 건의 건의문이 제도 개선의 초석이 되길 바란다"고 밝혔다.

경기도시·군의회의장 남부권협의회는 경기 남부권 8개 시·군의회 간 현안 공유와 의회 운영 효율성 제고, 역량 강화를 위한 공식 협의체다.

seraro@newspim.com