전남경찰, 선거사범 수사상황실 24시간 비상체제 가동

80여일 앞둔 지방선거…23개 경찰서 수사 상황실

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남경찰청이 오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 18일 도내 23개 경찰관서에 '선거사범 수사상황실'을 설치하고 24시간 비상대응체제에 돌입했다.

이번 상황실은 경찰청과 전남청 산하 전 경찰관서에 동시에 운영되며, 선거일까지 신속하고 빈틈없는 선거범죄 대응을 목표로 한다. 경찰은 ▲흑색선전 ▲금품수수 ▲공무원 선거관여 ▲불법 단체동원 ▲선거폭력 등 5대 선거범죄를 중점 단속대상으로 정했다.

선거사범 수사상황실 설치. [사진=전남경찰청] 2026.03.18 ej7648@newspim.com

특히 인공지능 기술을 이용한 가짜영상(딥페이크) 제작·유포 등 신종 선거범죄에 대해선 전남경찰청 사이버범죄수사대가 직접 수사에 나서 최초 제작자와 유포자를 끝까지 추적할 방침이다. 공직선거법 개정으로 지난 5일부터 선거운동 목적의 딥페이크 영상 제작과 유포는 전면 금지됐다.

경찰은 올해 10월 예정된 검찰청 폐지 및 중수청·공소청 신설로 이번 지방선거 선거사범 수사가 사실상 경찰 주도로 진행될 것으로 보고 있다. 이에 따라 선관위와 검찰 등 관계기관과의 공조를 강화하고 축적된 수사역량과 전문성을 기반으로 공정하고 엄정한 단속을 추진한다는 방침이다.

모상묘 전남경찰청장은 "지방선거는 지방자치 실현의 핵심 절차로, 깨끗하고 공정한 선거관리를 위해 최선을 다하겠다"며 "선거 관련 불법행위를 알게 되면 112나 가까운 경찰관서에 적극 신고해 달라"고 당부했다.

경찰은 선거범죄 신고자의 신원을 철저히 보호하며 제보자에게는 최대 2억 원의 보상금을 지급할 수 있다고 밝혔다.

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