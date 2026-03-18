임산부 친환경농산물 꾸러미 재개…농식품부, 하반기 16만명 선정

전국 17개 시도 참여 속 사업 준비 본격화

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 올해 하반기부터 임산부를 대상으로 친환경농산물 구매를 지원하는 '임산부 친환경농산물 꾸러미' 사업이 재개된다.

정부는 전국 16만명을 대상으로 24만원 상당의 온라인몰 포인트를 지급해 친환경 농산물 소비를 늘리고 출산 친화 환경 조성에 나선다.

농림축산식품부는 이재명 정부 국정과제인 해당 사업을 하반기부터 본격 시행하기 위해 전국 17개 시도의 준비 상황을 점검하며 사업 추진에 속도를 내고 있다고 18일 밝혔다.

신생아. 사진은 기사와 관련없음. [사진=뉴스핌DB]

이 사업은 먹거리 안전에 민감한 임산부에게 친환경농산물 꾸러미를 공급해 안정적인 수요를 확보하고, 출산과 양육에 친화적인 환경을 조성하기 위해 추진한다.

지난 2020년부터 2022년까지 시범사업으로 운영된 뒤 국정과제로 채택돼 올해 재개를 앞두고 있다.

지원 대상자로 선정된 임산부는 24만원 한도의 온라인몰 포인트를 받는다. 꾸러미 주문 시 결제 금액의 80%를 포인트로 사용할 수 있다.

정부는 사업 준비를 위해 지난해 12월 전국 17개 시도와 친환경농업인 단체 등이 참여하는 준비단을 구성했다. 이후 세 차례 회의를 열어 예산 확보와 사업 추진 상황을 점검했다.

지방정부 참여 확대를 위해 지방비 추경 편성을 독려하는 한편, 지방비 확보가 어려운 경우 국비 우선 집행과 성립 전 예산을 활용해 사업비를 신속히 집행할 계획이다.

사업 신청과 꾸러미 공급 일정은 행정절차가 마무리되는 시점에 맞춰 지방정부와 온라인 맘카페, '에코이몰' 등을 통해 안내한다.

김정욱 농산업혁신실장은 "사업 기간이 짧은 만큼 조속히 구체적인 일정 윤곽을 확정하도록 관계기관과 협력할 계획"이라며 "지방정부도 추경에 사업비를 반영해 지역과 관계없이 임산부들이 혜택받을 수 있도록 협조해 달라"고 말했다.

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