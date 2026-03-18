三星电子举行股东大会 重申AI增长战略

纽斯频通讯社首尔3月18日电 韩国三星电子18日举行第57届定期股东大会，展示作为首个总市值破1000万亿韩元的企业取得的成果，重申人工智能（AI）增长战略。

三星电子。【图片=纽斯频通讯社】

三星电子代表理事兼副社长全永铉在股东大会上表示，在AI需求扩大的背景下，三星电子实现史上最佳业绩，公司计划通过扩大HBM和2纳米工艺投资、加强股东回报政策，加快确保AI主导权。

三星电子去年实现销售额333.6万亿韩元，营业利润43.6万亿韩元，同比分别增长11%和33%。同年，公司总市值突破1000万亿韩元，开韩企先河。

按业务划分，半导体部门业绩改善尤为突出。存储器方面，为应对AI需求扩大，正推进开发HBM4和GDDR7。通过启动下一代半导体研发园区和扩大设备投资，为应对AI市场奠定基础。

晶圆代工方面，专注于基于环绕栅极（GAA）技术的尖端工艺和成熟工艺升级。顺应AI和高性能计算需求扩大，扩展客户组合，并在2纳米工艺方面取得大量客户订单。

系统LSI业务通过提升系统级芯片（SoC）性能和差异化图像传感器维持市场地位。显示业务则以有机发光二极管（OLED）为核心强化领导力，并将业务拓展至IT和车载面板领域。

设备体验（DX）部门重点扩大AI产品阵容。移动业务通过折叠屏增长与AI功能强化带动销售，电视与家电则集中于个性化体验和AI服务扩展；网络业务则致力于提升软件为中心的5G竞争力并拓展新客户。

股东回报也将扩大。三星电子在2025年年度9.8万亿韩元常规分红基础上追加1.3万亿韩元，实施总计11万亿韩元分红。公司以2050年实现碳中和为目标，正推进引入工艺气体处理设施和扩大可再生能源。低功耗半导体和能效产品开发，以及加强AI能源管理功能。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社