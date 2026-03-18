일상·산업 AI 전환 가속…국토부, '국토교통 AX 사업' 750억 지원

19일부터 한 달간 사업 공고

국토·도로 2개 분야 25개 이상 과제 선정

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 앞으로 교통운영, 도로·건설 안전과 주거환경까지 인공지능(AI)이 직접 관리·지원하면서 국민의 일상 속 편의와 안전이 한층 높아질 전망이다.

국토교통부 로고 [사진=국토교통부]

18일 국토교통부는 AI 기술을 실제 생활에 빠르게 적용하기 위한 '국토교통 AX(AI Transformation) 사업'을 본격 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 기획처(총괄), 산업부, 과기정통부, 국방부, 농식품부, 복지부, 기후부, 국토부, 해수부, 중기부, 식약처 등 11개 부처가 합동 추진 중인 'AI 응용제품 신속 상용화 지원사업(AX-Sprint(전력질주))'의 일환이다. 국토부는 이날 비상경제장관회의에서 논의된 추진계획에 따라 오는 19일부터 4월 20일까지 사업 공고를 시작한다.

산업과 일상 전반의 AI 전환(AX)을 가속화하기 위해 국민 생활과 밀접한 국토, 교통, 도로 등 분야에서 단기간 내 시장에 출시할 수 있는 AI 기술 적용 제품·서비스의 개발과 상용화 지원이 목표다. 과제는 1년 후 출시를 목표로 하는 유형1과 2년 내 개발을 목표로 하는 유형2로 나뉜다.

지원분야에 따라 '국토·교통'과 '도로·모빌리티' 2개 사업으로 나눠 추진한다. 기술 성숙도가 실험 단계의 검증을 넘어 상용화 직전에 도달한 제품·서비스 25개 이상 과제를 선정해 총 750억원(2026년 600억원, 2027년 150억원)을 지원할 예정이다.

국토·교통(AI 응용제품 신속상용화 지원사업) 분야는 도로·모빌리티를 제외한 국토교통 전 분야에 해당한다. 도로·모빌리티(디지털도로 AI 신기술 지원사업) 분야의 경우 위험재난 대응 및 선제적 안전관리, 도로 시설물 유지관리 최적화·자동화, 교통운영 지능화, 모빌리티 서비스 최적화 등이 포함된다.

세부 지원내용은 지원유형에 따라 구분된다. AI 응용 제품이나 서비스를 보유한 기업(컨소시엄 가능)이라면 사업 신청이 가능하다.

국토교통과학기술진흥원(KAIA)이 전담하는 국토·교통 분야는 국토교통 기업지원허브를 통해 신청할 수 있다. 유형1은 8개 과제 내외로 과제별 최대 28억5000만원을 1년간 지원한다. 유형2는 5개 과제 내외로 과제별 최대 28억5000만원(연 14억2500만원, 2년)을 지원한다.

한국지능형교통체계협회(ITS Korea)가 전담하는 도로·모빌리티 분야는 e-나라도움을 통해 신청을 받는다. 상황 및 사업 추진여건에 따라 지원기간 및 지원규모는 변동될 수 있다.

국토부는 오는 31일 오후 2시 국토교통과학기술진흥원 9층 대강당에서 해당 사업에 관심이 있는 국토교통 분야 기관·기업 등을 대상으로 사업설명회를 개최한다. 2개 사업에 대한 세부 지원내용과 후속 지원방안 등에 대해 상세히 설명할 예정이다.

김윤덕 국토부 장관은 "이번 사업을 통해 기업이 보유한 혁신적인 AI 기술이 실제 산업 현장과 국민 생활에 신속히 적용될 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "역량 있는 기업의 많은 관심과 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com