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서울 아파트 토지거래허가신청 줄고 가격 약세…강남3구·용산 하락 전환

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정부 압박 후 거래 둔화·가격 약세 뚜렷, 강남은 하락
강남3구·한강벨트 거래 비중 감소…외곽지역 늘어

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 2월 말 기준 서울지역 아파트 토지거래허가 신규 신청건수가 4521건으로 집계되며 전달에 비해 29.8% 가량 큰폭으로 감소했다. 거래 둔화가 뚜렷해지고 가격 상승폭도 위축된 모습이다. 특히 강남3구와 용산구 등에선 허가신청 가격이 하락 전환하는 모습을 보였다. 

이와 함께 지난 1월 한 달 동안 서울 아파트 실거래가격은 1.59% 상승하며 전달 대비 상승 폭이 확대됐다. 지난해 12월말부터 본격화된 이재명 대통령의 'SNS 압박'에 따른 저가 매물 출하 등이 아직 반영되지 않은데 따른 결과로 보인다.

18일 서울시에 따르면 이같은 내용을 담은 한국부동산원의 '2026년 1월 아파트 매매 실거래가 동향 및 2월 토지거래허가 신청 현황'이 공개됐다.

2월 아파트 토지거래허가 신규 신청 건수는 4521건으로 전월(6438건) 대비 29.8% 급감했다. 신청가격 상승률 역시 1월 2.12%에서 2월 0.57%로 크게 낮아졌다.

[자료=서울시]

특히 강남 3구와 용산구의 2월 신청가격은 전월 대비 1.27% 하락했고, 한강벨트 7개 구 역시 0.09% 떨어지며 상승세가 꺾였다. 이들지역은 3월 들어 아파트값 실거래가격도 하락 전환했다.

이는 다주택자 규제 강화 예고에 따른 매물 출회와 강남권 등 주요 지역의 급매 위주 거래 및 신청 건수 감소가 영향을 미친 것으로 분석된다. 아울러 설 연휴로 인한 거래 공백도 토지거래허가 신청 감소의 한 원인을 차지한다. 

2월 자치구별 토지거래허가 신청 건수를 상세히 살펴보면 노원구가 632건으로 가장 많았다. 이어 ▲강서(329건) ▲구로(297건) ▲성북(286건) ▲은평(218건) ▲송파(216건) ▲영등포(210건) ▲도봉(208건) ▲서대문(197건) ▲강동(196건) ▲중랑(193건) ▲동대문(189건) ▲양천(183건) ▲관악(174건) ▲동작(147건) ▲강북(129건) ▲강남(119건) ▲서초(109건) ▲마포(108건) ▲금천(94건) ▲성동(82건) ▲용산(64건) ▲중구(52건) ▲광진(47건) ▲종로(42건) 순으로 집계됐다.
[자료=서울시]

2월 토지거래허가 신청 건수의 권역별 비중을 보면 강남3구 및 용산구와 한강벨트 7개구의 비중은 점차 감소하는 반면 강북지역 10개구(강북·노원·도봉 등)와 서남지역 4개구(강서·관악·구로·금천)의 비중은 확대되는 모습이 나타났다. 전체 신청 건수 중 강남과 한강벨트 등을 제외한 서울 외곽 자치구의 신청 비중은 2025년 10월 53.6%에서 2026년 2월 67.2%로 확대됐다. 이는 고가 아파트가 밀집한 핵심 지역의 거래가 둔화되는 가운데 상대적으로 가격 부담이 낮은 중저가 및 외곽 지역으로 거래가 이동하는 흐름이 반영된 것으로 풀이된다.

한국부동산원이 공표한 자료에 따르면 지난 1월 서울 아파트 매매 실거래가격지수는 195.8을 기록해 전월(192.7) 대비 1.59% 올랐다. 이는 서울 아파트값 인상이 본격화된 전년 동월과 비교하면 15.12% 급등한 수치다. 서울시는 이번 상승의 배경으로 지난해 말 토지거래허가 신청가격의 높은 상승세가 시차를 두고 실거래가에 반영된 영향이라고 분석했다. 특히 1월 말 다주택자 규제 강화 예고가 본격적으로 반영되기 이전의 높은 가격대가 지표에 나타난 것으로 풀이된다.

생활권역별로는 서울 모든 권역에서 가격이 상승했다. 종로구, 중구, 용산구가 포함된 도심권이 전월 대비 3.32% 오르며 서울 전체 지수 상승을 견인했고, 서남권(2.16%)과 서북권(1.76%)이 그 뒤를 이었다. 규모별로는 전용면적 135㎡를 초과하는 대형 아파트가 4.07%의 높은 상승률을 기록하며 가장 두드러진 오름세를 보였으며, 중소형과 중대형은 각각 1.71%의 상승률을 나타냈다.

전세 시장은 완만한 상승세를 나타냈다. 1월 서울 아파트 전세 실거래가는 전월 대비 0.27% 상승했다. 권역별로는 서북권이 1.35%로 가장 높은 상승률을 보였으며 도심권(0.43%), 동남권(0.42%) 순으로 올랐다. 반면 노원과 도봉 등이 속한 동북권은 전월 대비 0.09% 하락하며 대조적인 모습을 보였다.

 

서울시 관계자는 "고가 아파트가 밀집한 핵심 지역의 거래가 둔화되는 가운데 상대적으로 가격 부담이 낮은 중저가 및 외곽 지역으로 거래가 이동하는 흐름이 나타나고 있다"고 설명했다. 실제로 전체 신청 건수 중 강남과 한강벨트를 제외한 서울 외곽 자치구의 비중은 지난해 10월 53.6%에서 올해 2월 67.2%까지 확대됐다. 서울시 관계자는 이어 "15억원 이하 주택에 대한 대출 제한 등 금융 여건 속에서 자금 접근성이 높은 지역으로 실수요가 집중된 결과"라고 덧붙였다.

donglee@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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