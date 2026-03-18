복지부, 사회복지 공무원 5300명 교육…"전문성 강화"

지역사회보장협의체 교육 신설

AI 활용 교육 도입…안전망 강화



[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 전국 지방자치단체 사회복지 담당 공무원 5300명을 대상으로 하는 역량 강화 교육이 실시된다.

보건복지부와 한국보건복지인재원은 오는 19일부터 12월 중순까지 2026년 지방자치단체 사회복지 담당 공무원 교육과정을 운영한다고 18일 밝혔다.

이번 교육은 변화하는 복지 환경 속 지역 주민과 가장 가까운 현장에서 복지 업무를 수행하는 사회복지 담당 공무원의 역량을 강화해 더 나은 대국민 복지서비스 제공을 위해서다. 2021년부터 2025년까지 2만4000명의 지자체 공무원이 교육을 수료했다.

정부세종청사 보건복지부 전경 [사진=보건복지부]

교육은 초기 상담, 통합사례관리, 지역사회 민관 협업 등 실무에 필요한 역량을 강화하는 내용을 중심으로 구성됐다. 올해는 지자체 사회복지 담당 공무원 5300명을 대상으로 총 30개 과정·113회 규모로 운영된다.

아울러 복지부는 지역사회 위기가구 발굴 역량을 강화하기 위해 읍면동 지역사회보장협의체 위원 대상 교육과정을 신설한다. 지역사회보장협의체는 부녀회장, 주민자치회 위원, 종교기관 관계자 등으로 도움이 필요한 사람을 발굴하고 지원한다. 위원 300명을 대상으로 위기가구 발굴, 지역사회 자원 연계 방안 등을 알린다.

인공지능(AI) 활용 교육도 새롭게 도입해 AI 기반 민원 분석, 데이터 기반 위험 예측 사례 학습, 빅데이터 활용 정책사례 분석 등도 알린다. 사회적 고립 대응 역량 향상을 위해 고립가구 발굴부터 서비스 연계까지 단계별 사례 중심 교육도 강화한다.

김문식 복지행정지원관은 "급격한 복지 환경의 변화 속에서 사회복지 담당 공무원의 역할이 더욱 중요해지고 있다"며 "인재원과 함께 다양한 교육을 통해 촘촘한 사회안전망을 구축하고, 사회복지 담당 공무원의 전문성 강화를 적극 지원하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com