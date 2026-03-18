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신세계인터 어뮤즈, 파리 '갤러리 라파예트'에 팝업…연내 정규 매장

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유럽 내 첫 단독 팝업 운영…현지 공략 본격화
신제품 '젤핏 글로스' 등 비건 뷰티 라인업 선봬

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 신세계인터내셔날은 비건&웰니스 라이프스타일 브랜드 어뮤즈(AMUSE)가 다음 달 13일까지 프랑스 대표 백화점 '갤러리 라파예트' 샹젤리제점에서 유럽 내 첫 단독 팝업스토어를 운영한다고 18일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 그간 어뮤즈가 글로벌 뷰티 시장에서 쌓아온 압도적인 영향력을 입증하는 자리다. 어뮤즈는 지난해 글로벌 시장에서 역대 최고 매출을 경신했으며, 전 세계 뷰티 트렌드의 중심지인 유럽에서 K-뷰티 대표 주자로서 실질적인 성과를 거두고 있다.

신세계인터내셔날은 어뮤즈(AMUSE)가 다음 달 13일까지 '갤러리 라파예트' 샹젤리제점에서 팝업스토어를 운영한다고 18일 밝혔다. [사진=신세계인터내셔날]

어뮤즈는 독보적인 브랜드 정체성, 탄탄한 글로벌 팬덤을 형성하고 있는 브랜드 파워, 전 세계 트렌드를 이끌어 나가는 독창적인 기획력을 인정받아 입점 문턱이 높기로 유명한 갤러리 라파예트 백화점 중심부인 메인 아트리움에 대형 단독 팝업을 운영하게 됐다.

이번 행사를 앞두고 갤러리 라파예트 관계자는 "역대 최고의 팝업이 될 것"이라며 높은 기대감을 드러내기도 했다.

팝업은 '피치 글로우, 서울'을 메인 테마로 서울의 트렌디하고 건강한 복숭아 빛 에너지를 파리의 감성과 결합한 공간으로 꾸며졌다. 올해 상반기 주력 신제품인 '젤핏 글로스'를 필두로 브랜드 특유의 발랄하고 맑은 색채감을 구현했으며 어뮤즈의 정체성이 담긴 다양한 립, 치크, 베이스 등의 비건 뷰티 라인업을 소개한다.

어뮤즈는 현지 고객들이 브랜드를 오감으로 체험할 수 있도록 공간 기획에 집중했다. 제품 체험존부터 어뮤즈의 다양한 컬러 스펙트럼을 한눈에 확인하는 컬러차트존, 셀피존, 웰니스존, 이벤트존 등으로 구성했다.

특히 팝업 공간 중앙에는 어뮤즈 성수 플래그십스토어에서 큰 호응을 얻었던 커스터마이징 키링 꾸미기존을 그대로 구현해 개성을 중시하는 유럽 MZ세대 취향을 저격하고 현지 고객들과의 접점을 극대화했다. 방문객들은 SNS 이벤트 참여 등을 통해 다양한 파츠와 스티커로 자신만의 키링을 제작할 수 있다.

모든 구매 고객에게는 어뮤즈 한정판 타포린백을 증정하고 구매금액 및 조건에 따라 폰 그립톡, 키링 참, 파우치 등 굿즈를 제공해 현지 팬심을 공략할 예정이다.

어뮤즈는 이번 팝업을 기점으로 올해 유럽 시장 내 확장을 가속화한다. 팝업 운영 이후에는 갤러리 라파예트 오스만 본점과 샹젤리제점에 정규 매장을 낸다. 이를 교두보 삼아 유럽 국가별 주요 리테일 채널 입점을 확대해 나갈 계획이다.

어뮤즈 관계자는 "유럽은 올해 브랜드 성장을 견인할 가장 중요한 핵심 전략 시장"이라며 "프랑스의 상징적인 공간에서 진행되는 이번 팝업을 통해 K-뷰티를 선도하는 브랜드 이미지를 공고히 하고 유럽 전역으로 영향력을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

shl22@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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