부산시, 24일 시민과 함께하는 시정보고회… 글로벌허브도시 비전 공유

AI 기법 세계디자인수도 홍보

시민대표, 변화 체감 사례 발표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 오는 24일 오후 3시20분 사직실내체육관에서 '글로벌허브도시 부산을 말하다' 시정보고회를 열고 시민과 정책 방향을 공유한다고 18일 밝혔다

글로벌허브도시 부산을 말하다' 시정보고회 포스터[사진=부산시] 2026.03.18

이번 행사는 시민이 직접 참여해 부산의 변화와 발전 과정을 논의하는 소통형 행사로 마련됐다. 클래식 재즈밴드와 그룹 '비스타(VISTA)'의 공연으로 문을 연 뒤, 동서대 학생과 부산시가 인공지능(AI) 영상기법으로 제작한 '세계디자인수도 부산' 홍보 영상이 상영된다.

시민대표들이 일상 속 변화를 소개하며 체감 사례를 발표하고, 박형준 시장이 주요 성과와 글로벌 허브도시로의 도약 전략을 설명한다.

수도권에서 활동 중인 배우 변우민, 개그맨 홍록기 등 부산 출신 인사들도 패널로 참여해 도시 이미지와 성장 가능성에 대한 의견을 나눈다.

행사 후에는 시민이 직접 시정 관련 질문과 건의사항을 제시하는 대화 시간이 이어진다.

박형준 시장은 "시민과 함께 부산의 변화를 점검하고 발전 방향을 공유하는 자리"라며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 정책을 추진해 부산이 세계와 경쟁하는 도시로 성장하도록 노력하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com