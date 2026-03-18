전국 광역단체장 3월18일 일정

▲이철우 경북 도지사
- 제361회 경상북도의회 임시회 제1차 본회의(13:40 도의회 본회의장)
▲김관영 전북지사
- 공식 일정 없음
▲김영환 충북지사
- 장애인 기관, 단체 간담회(09:30 여는마당)
- 원로 체육인 초청 간담회(11:00 여는마당)
- 재향군인회 임원진 간담회(16:00 대회의실)
▲강기정 광주시장
- 통상 업무
▲황기연 전남지사 권한대행
- 전남도건축사회 정기총회(10:30 순천 에코그라드호텔)
- 허달재 초대전 개막식(14:40 전남도립미술관)
▲김진태 강원도지사
- 도지체장애인협회 간담회 (10:00 엘리시안강촌)
- 원주 상공의 날 기념식(11:30 원주 빌라드아모르)
▲이장우 대전시장
- 외부 일정 없음
▲최민호 세종시장
- 공공기관장회의(09:00 집현실)
- 2026년 1분기 산업안전보건위원회(14:00 집현실)
▲김태흠 충남지사
- 충남 AI 대전환 전략 보고회(10:30 대회의실)
- 충남 기후환경교육원 개원식(14:00 충남 기후환경교육원)
▲박형준 부산시장
- 전화 인터뷰(08:30 KBS-R 전격시사)
- 부산시 조선산업 AI 혁신 얼라이언스 출범식(10:00 부산항국제전시컨벤션센터)
- 재정협력담당관 임용장 수여식(14:30 의전실)
- 부울경초광역경제동맹추진본부 출범식(15:00 부울경초광역경제동맹추진본부)
- 동네방네 행복한 길(16:00 연제구, 부산진구 일원)
▲박완수 경남지사
- 농촌관광 및 귀농·귀촌 활성화 소통간담회(10:30 남해 해바리마을)
- 항공MRO 산업단지 준공식(14:00 사천 항공MRO 산업단지 KAEMS 민항기동)
▲김두겸 울산시장
- 울산시립아이돌봄 송정센터 개소식(10:00 송정6길 5)
▲유정복 인천시장
- 안전보건지킴이 위촉식 (10:00)
▲김동연 경기도지사
- 경기북부 대개발 비전 발표 등(10:00 파주)
- 경기도 문화·체육 정책 비전 선포식(14:00 경기도서관)
▲오영훈 제주도지사
- 중동 상황에 따른 대응상황 점검회의(10:00 도 재난안전대책본부 상황실)
- 세계 물의 날 기념식(14:00 제주국제컨벤센터)
[전국종합=뉴스핌]