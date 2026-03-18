[오늘날씨] 전국 곳곳 '봄비'…수도권 초미세먼지 '나쁨'

수도권 5~10mm…제주·전남 20~40mm

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 18일은 전국 곳곳에 비가 내리다 저녁에 그치겠다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국에서 새벽부터 차차 비가 오기 시작하겠다. 수도권, 강원영서, 충남서부는 낮에 비가 그치겠다. 그 밖의 전국은 저녁에 대부분 멈추겠다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 서울에 비가 내리고 있는 23일 오후 서울 서초구 반포한강공원을 찾은 시민들이 봄꽃 에어돔 인근을 지나가고 있다. 2025.12.23 ryuchan0925@newspim.com

예상 강수량은 전남서부·제주도 20~40mm, 충청도·전라도·경상남도 10~30mm, 수도권·충북북부·강원영서, 경상북도 5~10mm, 경기북부·강원영서북부·강원 영동 5mm 미만이다.

에어코리아에 따르면 이날 초미세먼지는 서울, 경기, 인천, 충남, 강원영서에서 '나쁨' 수준을 보이겠고 그 밖의 지역은 대체로 '보통' 수준이 예상된다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 6도 ▲인천 5도 ▲수원 4도 ▲춘천 16도 ▲강릉 7도 ▲청주 6도 ▲대전 5도 ▲전주 17도 ▲광주 18도 ▲대구 6도 ▲부산 10도 ▲울산 7도 ▲제주 11도다.

최고기온은 ▲서울 11도 ▲인천 9도 ▲수원 10도 ▲춘천 2도 ▲강릉 12도 ▲청주 10도 ▲대전 10도 ▲전주 7도 ▲광주 7도 ▲대구 12도 ▲부산 14도 ▲울산 11도 ▲제주 16도다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.

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