밀양시, 제68회 아리랑대축제 준비 본격화

37종 프로그램 점검 및 연출 논의

시민 참여와 아리랑 정체성 강화

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시는 오는 5월 7일부터 10일까지 영남루 및 밀양강변 일원에서 펼쳐질 '제68회 밀양아리랑대축제'의 성공적인 개최를 위해 본격적인 준비에 돌입했다.

시는 17일 관련 부서, 밀양문화관광재단, 밀양강 오딧세이 연출진 등이 참석한 가운데 추진계획 보고회를 개최했다고 밝혔다.

안병구 경남 밀양시장이 17일 시청에서 '제68회 밀양아리랑대축제'의 성공적인 개최를 위해 보고회를 주재하고 있다.[사진=밀양시] 2026.03.17

'아리랑, 시대를 넘어 미래로' 슬로건 아래 총 37종 프로그램을 점검하고 밀양강 오딧세이 연출 방향을 논의했다.

밀양강 오딧세이는 '사명, 세상으로 간다!' 주제로 실경 멀티미디어 쇼를 펼친다. 임진왜란 사명대사 활약과 평양성 탈환 대서사를 영남루·밀양강 배경으로 재현하며 불화살·드론 퍼포먼스·특수효과를 동원해 몰입감을 높인다.

아리랑 정체성 콘텐츠도 강화한다. 아리랑 주제관 운영과 유네스코 디아스포라 공연으로 역사·세계성을 알린다.

관람객 체험 프로그램은 확대된다. 낮 시간대 '아리랑 어드벤처'·'아리랑 그라운드'를 신설해 시민·관광객 참여를 유도한다.

시민 참여도 늘린다. 밀양강 오딧세이에 시민 배우·지역 예술인·어린이·청소년이 출연하고 역사맞이 거리퍼레이드 등에서 시민 역할을 확대한다.

시 관계자는 "경남 유일 정부지정 문화관광축제"라며 "밀양아리랑 가치를 알리고 시민·관광객 화합의 대표 축제로 자리매김하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com