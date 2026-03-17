삼척서 '성평등가족부장관기 전국 태권도대회' 4100명 열전

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시가 지난 13일부터 오는 21일까지 9일간 삼척시민체육관에서 '제25회 성평등가족부장관기 전국 태권도대회'를 열고 있다.

제25회 성평등가족부장관기 전국 태권도대회.[사진=삼척시] 2026.03.17 onemoregive@newspim.com

한국여성태권도연맹이 주최하고 삼척시체육회·강원특별자치도태권도협회가 공동 주관하는 이번 대회에는 전국 각지에서 선수단과 관계자 등 4100여 명이 참가해 열띤 경합을 벌이고 있다.

세부 참가 인원은 겨루기 556명, 격파 1984명, 품새 1632명으로 집계됐다. 종목별 일정에 따라 13~14일에는 겨루기, 15~18일에는 격파, 19일부터 마지막 날인 21일까지는 품새 경기가 삼척시민체육관을 채운다.

삼척시는 대회의 원활한 진행을 위해 경기장 시설 점검과 안내 인력 배치 등 행정 지원에 힘쓰고 있다. 시는 9일간 대규모 인원이 지역에 체류하는 만큼 숙박·음식점·관광지 이용이 늘어 지역 소상공인 매출 증가 등 지역경제 활성화 효과도 클 것으로 기대하고 있다.

최춘식 체육과장은 "전국 단위 태권도 대회가 우리 시에서 열리는 만큼 참가 선수들이 안전하고 쾌적한 환경에서 기량을 마음껏 발휘할 수 있도록 대회 종료 때까지 현장 관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.

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