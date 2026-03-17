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K-뷰티, '포스트 차이나' 인도서 신시장 공략 가속

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'인구 15억' 인도 뷰티 시장, 연평균 10% 고성장세
에이피알·아모레퍼시픽, 뷰티 플랫폼 '나이카' 입점
코스맥스, 뭄바이에 법인 오픈…印 시장 진출 본격화

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 전 세계적인 K-뷰티 인기에 힘입어 신흥 시장 공략에 나선 국내 화장품 기업들이 올해 인도 진출을 본격화한다. 인도 화장품 시장은 약 15억명의 인구를 기반으로 연평균 10%의 고성장이 기대되는 만큼 업계도 주목하고 있다.

17일 업계에 따르면 에이피알은 '인도의 올리브영'으로 불리는 인도 대표 뷰티 플랫폼 나이카(Nykaa)에 뷰티 브랜드 메디큐브를 입점하고 대표 스킨케어 라인 판매를 시작했다.

인도 뷰티 플랫폼 '나이카'에 입점한 에이피알 메디큐브(사진 위)와 아모레퍼시픽 일리윤. [사진=나이카 홈페이지 갈무리]

메디큐브는 ▲제로 라인 ▲PDRN 라인 ▲콜라겐 라인 ▲딥 비타 C 라인 등 국내외에서 높은 판매고를 기록한 제품을 현지에서 선보인다. 이날 기준 나이카 홈페이지에는 PDRN 라인을 중심으로 다수의 메디큐브 제품들이 품절되며 인기를 입증했다.

나이카는 인도 전역에 260개 이상의 오프라인 매장과 온라인 플랫폼을 운영하는 뷰티 리테일 기업이다. 지난 10여 년간 K-뷰티 카테고리를 꾸준히 확대하며 한국 화장품 브랜드의 진출 무대 역할을 했다.

에이피알은 나이카와의 전략적 파트너십을 통해 현지에서 온·오프라인을 아우르는 옴니채널 전략을 실행한다. 상반기 중에는 나이카의 오프라인 매장에도 진출할 계획이다.

2013년에 인도 법인을 설립한 아모레퍼시픽도 이번 달부터 더마코스메틱 브랜드 일리윤을 나이카에 입점하며 경쟁력 강화에 나섰다.

아모레퍼시픽은 나이카를 통해 이니스프리, 라네즈, 에뛰드, 설화수, 에스트라 등 브랜드를 현지에서 차례로 선보이며 인도 소비자와의 접점을 확장해왔다.

지난해 2월에는 퀵커머스 시장으로 채널을 확대했다. 아모레퍼시픽은 인도 퀵커머스 플랫폼 블링킷(Blinkit), 젭토(Zepto)와 손잡고 이니스프리, 라네즈, 에뛰드 제품의 배송 서비스를 강화했다.

인도는 아모레퍼시픽의 5대 핵심 육성 시장 중 한 곳이기도 하다. 서경배 아모레퍼시픽 회장은 지난해 9월 80주년 창립기념식에서 '크리에이트 뉴 뷰티' 시대를 선포하며 "현재 50% 수준의 글로벌 매출 비중을 70%까지 높이겠다"는 목표를 제시했다.

아모레퍼시픽의 기타 아시아(일본, APAC) 지역 매출은 지난해 5247억원으로 전년 대비 14% 성장했다. 아모레퍼시픽은 인도와 인도네시아 등 신시장이 고성장한 결과 해당 권역 전체 매출 신장을 이끌었다고 보고 있다.

화장품 연구·개발·생산(ODM) 기업 코스맥스도 인도에서 고객사 찾기에 나선다. 코스맥스는 지난달 인도 뭄바이에 현지 법인을 설립했으며 먼저 진출한 인도네시아에서의 연구를 통해 인접 국가인 중동과 인도 시장 공략을 확대할 예정이다.

인도는 2023년 중국을 제치고 세계 인구 1위 국가가 됐다. 잠재 구매력이 높은 중산층 인구가 늘어나면서 프리미엄 화장품 수요도 증가하는 추세다. 인도 브랜드자산재단은 인도의 뷰티·퍼스널케어 시장 규모가 2024년 280억 달러에서 오는 2028년 340억 달러까지 확대할 것으로 추정한다.

식품의약품안전처에 따르면 지난해 우리나라 화장품의 인도 수출액은 9000만 달러로 전년 대비 22.2% 증가했다. 하지만 규모만 놓고 보면 수출액 1위인 미국(22억 달러), 2위인 중국(20억 달러)에 비해 턱없이 작다.

업계에서는 인도 화장품 시장이 세계 4위 규모로 급부상한 만큼 K-뷰티의 현지 진출도 더 활발해질 것으로 전망한다.

shl22@newspim.com

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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