IBK기업은행, 소비자 은행 거래 행태와 인식 변화 분석 보고서 발간

'2026 개인금융 인사이트 : IBK가 묻고 고객이 답하다'

대중·시니어·외국인·부자·CEO 등 금융소비자 5632명 대상 분석

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 금융소비자의 은행 거래행태와 인식 변화를 분석한 '2026 개인금융 인사이트 : IBK가 묻고 고객이 답하다' 보고서를 발간했다고 17일 밝혔다.

[사진= IBK기업은행]

이번 보고서는 안정적 자금조달과 비이자이익 확대의 중요성이 높아지는 금융환경 속에서 금융소비자와 금융 트렌드에 대한 심층 연구의 필요성이 커짐에 따라 작성됐다.

보고서는 대중·시니어·외국인·부자·CEO 등 금융소비자 5632명을 대상으로 온라인 설문과 인터뷰를 실시해 주요 이슈를 중심으로 분석했다.

조사 결과 외국인은 금융기관보다 같은 국적의 지인이나 자국 온라인 커뮤니티의 영향을 더 크게 받는 것으로 나타났다. 또한 주거래은행을 선택 시 다국어 지원과 일자리 관련 생활정보 제공 등을 중요한 요소로 고려하는 것으로 조사됐다.

CEO의 경우에는 기업승계 시점에 주거래은행을 변경하는 사례가 많았으며 개인금융과 기업금융을 분리해 거래하는 비율도 높은 것으로 나타났다. 특히 2·3세대 CEO는 금이나 예술품 등 대체자산에 대한 관심이 높고 영업점 이용도 제신고 등 단순 업무 처리 중심으로 이용하는 등 1세대와는 다른 은행거래 행태를 보였다.

이 밖에도 보고서는 은행 앱의 초개인화 서비스 수요와 디지털자산기본법 논의 이후 가상자산에 대한 인식 변화 등 금융소비자의 최신 관심사에 대한 고객군별 분석도 함께 담았다.

보고서 전문은 IBK경제연구소 홈페이지에서 확인할 수 있으며 인스타그램, 블로그 등 IBK SNS 채널을 통해 후속 연구 콘텐츠가 순차적으로 연재될 예정이다.

IBK경제연구소장은 "이번 보고서는 기업은행이 기업금융뿐 아니라 개인금융에서도 가장 신뢰받는 은행으로 거듭나기 위한 노력의 일환"이라며 "앞으로도 금융소비자에 대한 심층 연구를 통해 차별화된 고객경험을 제공할 계획"이라고 밝혔다

dedanhi@newspim.com