IBK기업은행, 글로벌 금융지 주관 5개 어워드 동시 석권

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = IBK기업은행은 12일 글로벌 금융 전문지들이 주관하는 주요 어워드에서 '대한민국 최우수 중기금융 은행상' 및 '아시아 최우수 중기 디지털 혁신상'을 포함해 총 5개의 상을 동시에 수상했다고 밝혔다.
먼저 글로벌 경제 금융 전문지인 글로벌파이낸스와 아시안뱅커로부터 '대한민국 최우수 중기금융 은행상'을 3년 연속으로 수상했다. 두 기관은 ▲중소기업 특화 정책금융 모델 ▲성장 단계별 맞춤형 지원 체계 ▲압도적인 시장 점유율 등을 주요 수상 요인으로 꼽았다.
이어 디지털뱅커 주관 어워드에서는 ▲중소기업(SME) 디지털 대출 솔루션 ▲SME 모바일 뱅킹 앱 ▲SME 뱅킹 디지털 혁신 분야에서 각각 아시아 최우수 은행으로 선정됐다.
이는 '아이원뱅크(i-ONE Bank) 기업 앱'과 'IBK 대출통로 BOX'를 통한 비대면 서비스 고도화 및 AI 기반 업무 혁신의 결과이다.
기업은행 관계자는 "이번 수상은 기업은행의 중기금융 전문성과 디지털 혁신 역량이 글로벌 무대에서 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 고객 중심의 차별화된 금융 서비스를 통해 중소기업의 성장을 뒷받침할 계획"이라고 밝혔다.
