영암군, 외국인근로자 기숙사 준공… 46명 거주 가능

농업근로자 기숙사 준공식 개최

[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 영암군이 외국인 계절근로자의 안정적인 생활 기반을 마련했다.

영암군은 17일 시종면 월송리에서 외국인 계절근로자를 위한 농업근로자 기숙사 준공식을 열었다고 밝혔다.

영암군 농업근로자 기숙사 준공식. [사진=영암군] 2026.03.17 ej7648@newspim.com

이번 사업은 2022년 농림축산식품부 공모사업에 선정돼 총사업비 55억 원이 투입됐다. 지상 2층 규모(연면적 1209㎡)로 건립된 기숙사는 23개 숙소를 갖춰 최대 46명이 거주할 수 있으며 각 방에는 샤워실과 화장실을 설치했다. 건물 내부에는 공동 세탁실과 주방 등 편의시설도 마련됐다.

군은 월출산농협과 협력해 소규모·고령농가를 지원하는 공공형 계절근로사업을 운영할 계획이다. 내달초 입국 예정인 캄보디아 근로자 40여 명이 해당 기숙사에 입주해 농번기 인력난 해소에 투입될 예정이다.

군 관계자는 "기숙사 준공을 통해 근로자 주거 안정과 인권 보호를 도모하고 농업 생산성과 농가 소득 향상에도 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

영암군은 앞으로 외국인 계절근로자 유치 확대와 농촌인력중개센터 운영 등 농업인력 수급 대책을 지속 추진할 방침이다.

ej7648@newspim.com