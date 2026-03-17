[핌in대전] 두산 양석환, 한화 김도빈 상대 동점 솔로포...반등 신호탄

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 두산 베어스의 베테랑 양석환(35)이 솔로 홈런을 터뜨렸다.

양석환은 17일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와의 2026 KBO 시범경기에서 1루수, 6번타자로 선발출전했다.

[대전=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 두산 양석환이 17일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와의 2026 KBO 시범경기에서 홈런을 치고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.03.17 football1229@newspim.com

이날 앞선 타석에 삼진과 몸에 맞는 볼 1개씩을 기록했던 양석환은 6회초 세 번째 타석에서 시범경기 첫 홈런을 터트렸다. 2사 주자 없는 상황에서 한화 불펜 투수 김도빈의 시속 148km의 몸쪽 포심 패스트볼을 받아쳐 왼쪽 담장을 넘겼다. 비거리는 115m였다.

홈런을 친 양석환은 6회말 수비 때 교체되며 경기를 마쳤다. 양석환은 이날 2타수 1안타(1홈런) 1삼진을 기록했다. 시범경기 타율은 0.400(10타수 4안타)이 됐다.

양석환은 올 시즌 주전 1루수로 나선다. 두산 김원형 감독은 어린 선수가 많은 내야진을 이끌 선수로 양석환을 낙점했다.

다만 양석환은 지난 시즌 쉽지않은 한 해를 보냈다. 그는 2025시즌 72경기 타율 0.248, 65안타(8홈런) 31타점 32득점에 머물렀다. 2021시즌 LG에서 두산으로 둥지를 옮긴 후 4시즌 간 103홈런을 쳤던 양석환에게는 어색한 성적표였다.

[대전=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 두산 양석환이 17일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와의 2026 KBO 시범경기에서 홈런을 친 후 고토 코치와 하이파이브하고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.03.17 football1229@newspim.com

팀의 반등을 이끌어야 할 내야진 최고참 양석환의 어깨가 무겁다. 양석환 역시 자신의 최다 안타기록인 147안타(2023), 최다 볼넷 49개(2024)를 갱신하겠다는 의지를 밝혔다. 또 고참으로서 후배들의 귀감이 될 것이라고 공언했다. 양석환이 이날 홈런은 그 신호탄과 같다.

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