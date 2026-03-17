목포시장 도전 이호균 총장 논문 표절 의혹 확산...검증 목소리 커져

전남도당, 전문기관에 표절 여부 의뢰…시민단체 "공개토론 통해 진실 밝히자'"

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 목포시장 출마를 선언한 이호균 목포과학대학교 총장의 박사논문 표절 의혹이 확산하고 있다.

시민 단체의 공개 토론 제안에 이어 더불어민주당 전남도당이 논문 표절 의혹을 전문 기관에 의뢰해 확인 절차를 밟겠다고 하면서 논란에 더욱 불이 붙었다. 앞서 표절률 41%라는 검사 결과가 나오고 학위 취소 요구가 제기된 데 이어 시민 단체가 "공개적인 검증의 장을 열자"는 입장을 내놓은 것이다.

(왼쪽)1997년 목포대학교 경영행정대학원 장00의 석사학위 논문_(오른쪽) 2005년이호균 목포과학대학교 총장 박사학위논문. [사진=영신학원민주화추진협의회] 2026.03.17 ej7648@newspim.com

영신학원민주화추진협의회(추진협)는 17일 성명을 통해 "카피킬러캠퍼스를 이용해 이호균 총장의 2005년 박사논문과 1997년 목포대 A씨의 석사논문 '기업문화와 조직성과에 관한 실증적 연구'를 비교한 결과 A씨 논문 3~21쪽의 주요 내용을 단어만 일부 바꾸고 한자를 한글로 변환해 통째로 옮긴 사실을 확인했다"고 밝혔다.

추진협에 따르면 검사 결과 전체 581문장 중 동일 문장 116곳, 의심 문장 419곳으로 종합 표절률은 41%로 나타났다. 단체는 "일반 허용 기준인 10~15%를 훨씬 초과한 심각한 수준"이라며 학위 취소와 사과, 총장직 사퇴를 촉구했다.

단체는 "카피킬러캠퍼스는 국내 대학 96% 이상이 사용하는 공신력 있는 표절검사 시스템"이라며 "100억 건의 데이터베이스를 기반으로 실시간 분석해 결과를 도출한다"고 설명했다.

이 총장은 표절 의혹을 전면 부인했다. 그는 <뉴스핌>과 통화에서 "사실무근이며 20년 전 논문이라 잘 기억은 안 나지만 표절한 적은 없다"고 반박했다. 이에 추진협은 "명백한 정황과 수치가 제시됐는데도 말도 안 되는 괴변을 늘어놓으며 부인으로 일관하는 것은 '뻔뻔한 변명'"이라며 공개토론을 제안했다.

추진협은 "이 총장이 원하는 시간과 장소에서 조건 없이 공개토론에 응하겠다"며 "객관적 자료를 두고 진위를 가리자"고 촉구했다. 또 과거 김건희 여사의 석사 논문 표절 판정(42%) 사례를 언급하며 "20여 년이 지났다고 학문적 책임이 면제될 수는 없다"고 했다.

한편 더불어민주당 전남도당에는 최근 "이 예비후보는 사립학교 총장 재직 당시 교비 횡령으로 집행유예형을 선고받은 전력이 있다"며 공천 부적격 판정을 요구하는 진정서가 접수됐다. 도당은 공천심사위원회 전체 회의에서 진정 내용을 논의하기로 하고 표절 여부는 전문기관에 의뢰해 확인하겠다"고 밝혔다.

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