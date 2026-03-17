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배동현 BDH재단 이사장, 김윤지 선수와 패럴림픽 금메달 성과

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올림픽·패럴림픽 역대 단일 대회 최다 메달 기록… 장애인 체육 후원 결실

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 배동현 BDH 재단 이사장이 이끄는 글로벌 장애인 스포츠단 BDH 파라스 소속 김윤지 선수가 2026 밀라노 코르티나 동계 패럴림픽에서 또 하나의 금메달을 획득하며 대한민국의 역사를 다시 썼다.

[사진=BDH재단] 배동현 이사장(오른쪽)이 김윤지 선수(왼쪽)와 기념 사진을 촬영하고 있다.

지난 3월 15일, 김윤지 선수는 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 대회 크로스컨트리 여자 20㎞ 인터벌 스타트 좌식 경기에서 58분 23초 3의 기록으로 금메달을 목에 걸며 이번 대회의 피날레를 장식했다. 이로써 김윤지는 생애 첫 패럴림픽에서 금메달 2개, 은메달 3개를 획득해 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 역사상 단일 대회 최다 메달을 기록했다.

이번 대회에서 총 6개 경기에 출전한 김윤지 선수는 첫 번째 경기에서 4위를 기록하였으며, 두 번째 경기인 바이애슬론 여자 개인 좌식 12.5㎞에서 대한민국 여자 선수 최초의 동계 패럴림픽 금메달을 목에 걸며 메달 레이스의 시작을 알렸다. 이후 크로스컨트리와 바이애슬론을 넘나들며 은메달 3개를 추가했으며, 처음 도전한 크로스컨트리 여자 20㎞ 종목에서 뛰어난 경기력을 선보이며 금메달을 획득했다.

처음 출전한 패럴림픽 무대에서 김윤지 선수는 강한 체력과 뛰어난 지구력, 안정적인 페이스 관리 능력을 바탕으로 마지막까지 치열한 경쟁을 펼친 끝에 정상에 오르며 세계 최고 수준의 기량을 입증했고, 이번 대회를 통해 자신의 경쟁력을 확실히 보여주며 세계 정상급 선수로 자리매김했다.

이러한 성과의 배경에는 선수들이 안정적인 환경에서 훈련과 경기에만 집중할 수 있도록 오랜 시간 헌신하며 전폭적인 지원을 이어온 배동현 BDH 재단 이사장의 지속적인 노력이 있었다.

장애인 노르딕스키가 불모지였던 2012년 대한장애인노르딕스키연맹을 설립한 배동현 이사장은 2015년 민간 기업 최초로 장애인 노르딕스키 실업팀을 창단하는 등 장애인 체육 발전을 위한 행보를 꾸준히 전개해 왔다. 이러한 노력은 2018년 평창 동계 패럴림픽에서 신의현 선수가 대한민국 최초의 금메달을 획득하는 성과로 이어졌으며, 이후에도 선수 육성과 국제 경쟁력 강화를 위한 다양한 활동을 확대해 왔다.

[사진=BDH재단] 배동현 이사장과 노르딕스키 국가대표팀이 기념 사진을 촬영하고 있다.

배동현 이사장은 "김윤지 선수가 세계 최고의 무대에서 대한민국 장애인 체육의 새로운 역사를 만들어 매우 자랑스럽다"라며 "앞으로도 선수들이 훈련과 경기력 향상에만 집중할 수 있는 환경을 조성해 더 많은 선수들이 세계 무대에서 꿈을 펼칠 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"라고 밝혔다.

김윤지 선수의 이번 성과는 개인의 뛰어난 노력과 함께 장애인 체육 발전을 위해 오랜 시간 헌신해 온 배동현 이사장의 지속적인 지원이 만들어낸 의미 있는 결실로 평가된다. 선수의 도전과 이를 뒷받침하는 체계적인 지원이 조화를 이루며 대한민국 장애인 체육의 새로운 가능성을 보여준 이번 기록은 앞으로 더 많은 선수들에게 희망과 도전의 메시지를 전하는 계기가 될 것으로 기대된다.

whitss@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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