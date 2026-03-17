화성시, 카이스트와 협력 봄학기 수학·과학 학습 멘토링 운영

봄학기 총 27명의 중2~고2 학생 참여...KAIST 재학생 멘토가 기본 개념부터 심화 학습까지 폭넓게 지도

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 한국과학기술원(KAIST)과 협력해 'KSOP(KAIST Science Outreach Program)' 봄학기 수학·과학 학습 멘토링을 운영한다고 17일 밝혔다.

화성시청사 전경. [사진=화성시]

KSOP는 소외계층 학생에게 융합 과학 교육 기회를 제공하는 교육 기부 프로그램으로 미래 과학 인재를 조기 발굴하고 육성하기 위해 마련됐다.

이번 봄학기에는 2025년 가을학기 수료생과 신규 학생 3명을 포함해 총 27명의 중2~고2 학생이 참여한다. 학습 멘토링은 3월 21일부터 6월 27일까지 격주 토요일마다 다원이음터에서 진행되며, KAIST 재학생 멘토가 기본 개념부터 심화 학습까지 폭넓게 지도한다.

특히 학생들의 질문에 맞춘 맞춤형 학습 지도와 자기 주도적 학습 역량 강화를 위한 과제 수행도 함께 진행된다. KSOP는 프로그램 수료생이 대학 진학 후 멘토로 다시 참여하는 순환형 구조로 운영돼 학생들에게 지속적인 학습 지원 체계를 제공하는 것이 특징이다.

2026학년도 참여 학생 모집은 오는 5월에 진행될 예정이며 선발된 학생은 7월 여름 캠프와 9월~12월 가을학기 학습 멘토링에 참여하게 된다.

박노영 교육지원과장은 "KSOP가 학생들이 과학적 호기심을 키우고 창의적 문제 해결 능력을 발전시키는 계기가 되길 바란다"며"앞으로도 KAIST와의 파트너십을 바탕으로 학생들이 미래 과학 인재로 성장하는 데 필요한 정책적 지원을 이어가겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com