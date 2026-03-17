주진우 의원, 북극항로청·수산진흥공사 설립 법안 대표 발의

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 주진우 국민의힘 국회의원은 17일 북극항로청 신설과 한국수산진흥공사 설립을 골자로 한 법안을 각각 대표 발의했다고 밝혔다.

주진우 국민의힘 의원 [사진=뉴스핌DB]

급변하는 해양 질서와 수산업 위기에 대응하기 위한 제도적 장치다.

주 의원이 이날 발의한 정부조직법 개정안은 해양수산부 산하 외청으로 '북극항로청'을 설치하는 내용을 담았다. 새 기관은 북극항로 개척, 쇄빙선 확충, 북극권 국가와의 협력 등 관련 사무를 통합 관리하도록 했다.

기존 파견 중심의 임시 조직을 상설 컨트롤타워로 격상시켜 북극항로 선점 경쟁에 능동적으로 대응한다는 구상이다.

또 다른 한국수산진흥공사법안은 수산업 전담 공사를 신설해 금융지원과 산업 구조개혁을 추진하는 내용을 담았다. 공사는 노후어선 현대화 펀드 운용, 연근해어업 구조조정, 생산성 향상 사업 등을 맡아 수산업의 지속가능성을 높이는 역할을 한다.

주진우 의원은 "북극항로는 부산의 차세대 백년 먹거리로서 전략적 가치가 매우 크다"며 "전담 조직 신설과 수산진흥공사 설립을 통해 부산이 글로벌 해양 중심 도시로 도약할 제도적 기반을 마련하겠다"고 말했다.

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