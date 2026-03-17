용인시, 공무원 사칭 사기 급증…1억 원 편취 사건 발생

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 위조 공문과 명함으로 업체를 속여 선결제를 유도하는 공무원 사칭 사기범의 수법이 확산되자 시민들에게 각별한 주의를 당부했다.
17일 시에 따르면 범죄 일당은 최근 수지구청 '이OO 주무관'을 사칭해 지역 정보통신업체에 접근, 위조 수지구청 공문을 SMS로 보내 "전기차 질식소화포 대리 발주"를 요구했다. 특정 업체(대포통장 의심) 계좌로 약 1억 원을 송금받은 뒤 잠적했다.
피해 업체는 다음 날 구청 방문 후 위조 사실을 확인하고 용인동부경찰서에 사기 고소장을 제출했다.
시청 회계과 공무원 사칭 사례도 발생했다. 범인들은 위조 공문·명함을 들고 시청 본관 1층 로비 만남을 제안하거나, 도서관 직원 행세로 1층에서 공사 견적을 논의한 뒤 전화·문자로 선결제를 유도했다.
최근에는 공공 청사로 직접 유인해 대면 접촉을 시도하는 등 수법이 대담해지고 있다.
이에 시는 용인시 누리집과 계약정보시스템에 사기 사실을 공지하며 피해 예방에 나섰다.
이상일 시장은 "지방자치단체의 모든 구매·용역·공사 계약은 '지방자치법' 등에 따라 나라장터 등 공식 절차로만 이뤄진다"며 "공무원이 SMS 발주나 민간 계좌 송금, 선결제를 요구하면 즉시 시청·경찰에 신고하라"고 강조했다.
시는 공식 전화로 진위 확인을 권고했다.
seraro@newspim.com