용인시, 공무원 사칭 사기 급증…1억 원 편취 사건 발생

"공무원 사칭 사기 주의하세요"

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 위조 공문과 명함으로 업체를 속여 선결제를 유도하는 공무원 사칭 사기범의 수법이 확산되자 시민들에게 각별한 주의를 당부했다.

용인시 공무원을 사칭한 일당의 가짜명함.[사진=용인시]

17일 시에 따르면 범죄 일당은 최근 수지구청 '이OO 주무관'을 사칭해 지역 정보통신업체에 접근, 위조 수지구청 공문을 SMS로 보내 "전기차 질식소화포 대리 발주"를 요구했다. 특정 업체(대포통장 의심) 계좌로 약 1억 원을 송금받은 뒤 잠적했다.

피해 업체는 다음 날 구청 방문 후 위조 사실을 확인하고 용인동부경찰서에 사기 고소장을 제출했다.

시청 회계과 공무원 사칭 사례도 발생했다. 범인들은 위조 공문·명함을 들고 시청 본관 1층 로비 만남을 제안하거나, 도서관 직원 행세로 1층에서 공사 견적을 논의한 뒤 전화·문자로 선결제를 유도했다.

최근에는 공공 청사로 직접 유인해 대면 접촉을 시도하는 등 수법이 대담해지고 있다.

용인시 공무원을 사칭한 일당의 허위공문서.[사진=용인시]

이에 시는 용인시 누리집과 계약정보시스템에 사기 사실을 공지하며 피해 예방에 나섰다.

이상일 시장은 "지방자치단체의 모든 구매·용역·공사 계약은 '지방자치법' 등에 따라 나라장터 등 공식 절차로만 이뤄진다"며 "공무원이 SMS 발주나 민간 계좌 송금, 선결제를 요구하면 즉시 시청·경찰에 신고하라"고 강조했다.

시는 공식 전화로 진위 확인을 권고했다.

seraro@newspim.com